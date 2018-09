Fernando Armas se solidariza con difícil momento que pasa Tula Rodríguez | VIDEO

El imitador Fernando Armas contó que producto del estrés ha vivido situaciones complicadas con su salud, a pesar de realizar constante actividad física, en referencia al infarto que sufrió Javier Carmona.



“El estrés me ha tumbado, he tenido procesos difíciles y sé cuáles son las herramientas para salir de momentos críticos. Hacer deporte, relajarse, salir de la rutina son cosas beneficiosas, pero no hay que excederse en el trabajo. Además, hay que chequearse médicos, un infarto es terrible”, comentó Fernando Armas.



De otro lado, el cómico envió su solidaridad y cariño a Tula Rodríguez para superar la situación que está pasando en estos momentos.

Fernando Armas habla sobre Tula Rodríguez y Javier Carmona. (Video: Trome)