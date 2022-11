Esta es la historia de un secuestrador y asesino serial que aterrorizó Argentina en los años 80. Utilizó sus redes de contactos en las altas esferas para clasificar a sus víctimas. No actuaba solo, sino con su propio núcleo familiar: esposa e hijos. Para la sociedad era una familia tradicional, ejemplar, pero entre cuatro paredes, cada uno de los integrantes representaba un papel más sórdido que el otro. El líder de aquel clan familiar era Arquímides Puccio.

En este macabro acontecimiento se inspiró la serie ‘El secreto de la familia Greco’ (producido por Telemundo Streaming Studios/Underground Producciones) y que marca el regreso, después de seis años, del reconocido actor mexicano Fernando Colunga, quien interpreta a ‘Aquiles Greco’ (Arquímides Puccio). Un personaje que rompe todos los parámetros en la carrera del recordado galán de telenovelas. La serie se estrena este viernes 4 de noviembre por Netflix.

El galán mexicano cuenta que le hubiera gustado trabajar con su par peruano Diego Bertie.

Fernando Colunga, recordado por sus papeles en ‘María la del barrio’ o ‘Marimar’, conversó con trome.pe sobre este retorno, sobre sus recuerdos del Perú y el vínculo que tuvo con su colega peruano Diego Bertie. Empecemos.

El papel de Fernando Colunga está inspirado en el asesino y secuestrador Arquímides Puccio.

Fernando, regresas a las pantallas con un personaje siniestro, oscuro, criminal, ¿sientes que te estás reinventando con este papel?

Mira, creo que me estoy dando la oportunidad de ofrecerles algo interesante, algo atractivo al público. Creo que los azares de la vida me llevaron a que este fuera mi regreso delante de la pantalla. Entonces, yo creo que cuando la vida te pone las cosas, hay que darle para adelante.

¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de construir o reconstruir a Aquiles Greco, inspirado en el asesino serial argentino Arquímides Puccio?

Complicado ha sido todo, desde el primer momento en que lo planteas, está tan lejano a ti en todos los sentidos: físicamente, mentalmente, costumbres, la forma de ver la vida. Pues ahí empieza la dificultad. Ver que vas a abordar un personaje, además, que viene de un hecho real. Aunque no es histórico, está simplemente basado en el hecho. En esta lejanía es que comienza el reto, la que abre la aventura.

La serie está inspirada en un hecho real, el de la familia argentina Puccio.

Muchas veces se condenan este tipo de producciones, en las que se cuentan historias criminales, sobre asesinos, sobre narcotraficantes. Recientemente sucedió con la serie de Jeffrey Dahmer. ¿Cómo ves las críticas que reciben estas producciones?

Yo creo que, en este caso, es simplemente ver a dónde puede llegar el ser humano. Sabes, aquí no se está promocionando nada, ni diciendo que lo queremos poner como un ejemplo, ni que es un molde a seguir. Simplemente es darnos cuenta de cómo el ser humano puede tener este tipo de degradación de él mismo. Cuando a ti te hablan de personajes que hacen un daño afuera, que hacen un daño a gente que no está en su núcleo, a lo mejor pudieras justificar, entender o hasta rechazar. El hecho de que un personaje como es Aquiles Greco, con los elementos o las piezas que juegan sea su familia, creo que le da una forma que es para sentarte a pensar por qué el humano puede llegar ahí.

EL RETORNO DE FERNANDO COLUNGA

Ha sido tu regreso después de seis años, ¿cuál fue el principal motivo de alejarte, por qué hacer un paréntesis en tu carrera?

Mira, en realidad, no he estado alejado. En realidad, simplemente no he estado trabajando delante de las cámaras, sino atrás. Estuve produciendo, escribiendo. Tengo otro proyecto virtual grabado. Nada más he estado viendo los últimos toques para sacarlo, lo vengo haciendo hace tres o cuatro años. En realidad, sí he estado activo, haciendo cosas, no delante de la pantalla, pero no las he dejado de hacer. ¿Qué quería? ¿Qué he estado buscando siempre? Pues querer abrir este arco dramático, poder ofrecerle al público otro tipo de contenido porque bueno, con toda esta actualidad que vivimos ahora, es bueno tener otro tipo de contenido en tu background y se dio. Y cuando uno busca las cosas, las cosas aparecen por ahí.

Thalía y Fernando Colunga protagonizaron en 1995 'María, la del barrio'.

Muchos actores temen que se les encasille en un papel, en un rol, ¿crees que pasó contigo y tus papeles constante como galanes de telenovela?

Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Esto al final del día es una industria en donde si el público te hace el favor de ponerte en un lugar, a veces es más fácil para el productor o la misma industria mantenerte en el mismo lugar, porque saben que a pesar de que el género tiene sus recovecos, de alguna forma ya probaron la fórmula, aunque cambie la historia, aunque cambie el contenido, a veces es más difícil correr un riesgo de abrir otra ventana, ¿no? Pero siempre hay gente como Marco Santana y Sebastián Ortega (productores de ‘El secreto de la familia Greco’) que se toman ese momento y deciden abrir esas ventanas y eso el actor lo agradece.

Has vivido una evolución de la televisión, ¿cuál es el principal cambio que ves?

Yo lo que digo es que el principal cambio es la forma en la que abordas ahora, desde un teléfono móvil, desde un computador, y la forma mucho más instantánea, no tienes que esperar. Antes tenías que esperar, sentarte en la televisión a esperar. Ahora se ha vuelto mucho más instantáneo, mucho más volátil. Pero creo que la base del trabajo, creo que la base de lo que presentamos, sigue siendo la misma porque la disciplina tiene que ser la misma, el cariño al trabajo tiene que ser el mismo, el pensar en el público cuando lo estas haciendo y tratar de sacar esta emoción y transmitirla por una cámara para que llegue a tu hogar, pues es la misma. Entonces, creo que eso no ha cambiado, ha cambiado la forma tan rápida e instantánea que podemos ver.

Fernando Colunga

Fernando, ¿crees que lo peor que le podría pasar a un galán de telenovela son los años, las canas, las arrugas, envejecer?

No, creo que eso es algo que desde el primer día que naces sabes que va a suceder. Eso no viene con el galán de telenovela, eso viene con la vida. Simplemente hay que irse amoldando a las cosas. Por ejemplo, te diría que ‘Aquiles Greco’ es un hombre de setenta y tantos años, y de ahí ya regresé bastante. No pasa nada. Eso es algo que es un proceso normal de la vida, que no tiene nada que ver con la actuación, simplemente creo que es algo que te va construyendo y te va dando una forma y una nueva etapa en cada paso de tu carrera.

EL GALÁN Y EL PERÚ

Aprovechando esta entrevista, quisiera consultarte qué recuerdos tienes de Perú.

Pues buenos. Imagínate fui hace tantos años y la verdad es que (los recuerdos) son buenos. La gente me trató bien y fe muy amable, fueron muy cariñosos cuando estuve allá. El único contenido que te puedo dar y el resultado es bueno.

Hace pocos meses nos dejó uno de nuestros galanes más internacionales, Diego Bertie, ¿pudiste conocerlo? ¿interactuar con él?

Desgraciadamente, no. Lo ubico perfectamente porque todos quienes somos actores latinoamericanos nos conocemos. Desgraciadamente, no tuve la oportunidad de trabajar con él. Hubiera sido un placer, porque pues todo lo que movemos de un país a otro, que somos tan similares, pero siempre aprendemos unos de otros. Las costumbres, la forma de llevar. No tuve, desgraciadamente, la oportunidad.