El cómico Fernando del Águila, el popular ‘Largo’, contó que extraña trabajar en el Jirón de la Unión, donde laboró por 14 años, pero seguirá acatando la cuarentena y vivirá con lo poquito que tiene, ya que no ha sido beneficiado con ningún bono.

“Tengo tres meses sin salir de mi casa, pero extraño trabajar en el jirón donde vendía mis caramelos y el público me regalaba su cariño”, contó.

¿No recibiste ningún bono solidario?

No, creo que me han pasado por alto, ja, ja, ja.

No pierdes la chispa...

Para nada, este coronavirus ya es mortal y si nos bajoneamos le damos más cabida para enfermarnos.

¿Cómo estás subsistiendo?

Mis dos hijos me apoyan, pero ellos también están sin trabajo y el último está en el noveno ciclo en la universidad y eso me preocupa, por eso estoy pensando en hacer mis videos y saludos por redes sociales para que me caiga alguito.

Hay que reinventarse.

Así es, con mis 70 primaveras no bajo la guardia, me desplazo en una patineta a la que me gustaría adaptarle un motorcito y así sigo adelante.