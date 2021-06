1. ERRORES MÁS GRANDES...

He ‘matado’ a una persona al aire y resultó que estaba viva. También dije que era hombre y realmente era una dama. Así se aprende, fregándola y te das cuenta de que debes ser más riguroso con la información.

2. EL CIBERPERIODISMO...

En estos tiempos los chicos teclean para la web y no se cercioran de lo que han recibido. Antes éramos como ‘Alfonso Fernández’, el reportero de la película ‘Tinta roja’, o recibías el trato de ‘Peter Parker’ en el ‘Hombre Araña’.

3. JEFE MÁS COMPLICADO...

Alejandro Guerrero, en Panamericana. Leía mis textos, los arrugaba y tiraba a la basura. Me decía: “Allí están los periódicos, léelos y en media hora búscame”. Luego me presionaba: “Allí está el camarógrafo y no puede trabajar, porque no propones nada que sirva”.

Fernando Díaz

4. UNA MISIÓN IMPOSIBLE...

Recién llegado a ‘Buenos días Perú’ me indicaron que vaya al Congreso y me meta a entrevistar. No tenía carné, solo era practicante. “No sé cómo haces, si no consigues la nota, te vas”, me dijeron. La logramos hacer y aunque digan que era un abuso, fue la forma de probarme y saber si podía resistir a la presión.

5. NOTA MÁS TERRORÍFICA...

Sufro de alectorofobia (miedo a las aves de corral). Veía un pavo y para mí era ‘el cuco’. Cerca de la Navidad me mandaron que vaya a hacer una producción a un galpón donde criaban esos animales y debía cargarlos. Respiré y me metí, no los levanté, pero me paré junto a ellos.

6. LA BOHEMIA...

Era recontratranquilo, no bebía, casi ni juergueaba. En ese tiempo el editor era Eduardo Guzmán y nos pedía que nos quedáramos hasta las 2 de la mañana. Acabábamos, mi compañera Andrea Llosa proponía ir a Barranco y juntarnos con otros periodistas. “Te voy a enseñar a subir tu nivel de tolerancia al alcohol”, me decía. Yo estaba ebrio y ella no.

7. LA COMISIÓN PERDIDA...

Con un grupo de amigos estábamos en un bar y ocurrió el incendio de la discoteca ‘Utopía’. Estábamos ‘avanzados’ y la mayoría apagó el teléfono. Ese día dormí en casa de un amigo. Desperté y cuando quise salir, la puerta estaba con llave. Lo llamé y me respondió con voz bajita: “Estoy en la conferencia sobre el incendio. No iba a irme dejándote con la puerta abierta. Te ibas y dejabas mi departamento sin seguro”.

8. UN RIESGO...

Hice una denuncia contra gente que manejaba el gremio de Construcción Civil, se averiguaron mi teléfono y me dejaban mensajes. Decían que me iban a matar, que conocían mi casa y otras cosas. Por precaución cambié mi rutina.

Fernando Díaz

9. LA VANIDAD...

El ego que te genera la televisión te puede convertir en estúpido. Te infla y si no hay nadie que te baje, te vas como un globo de gas.

10. LA ROPA...

No visto como salgo en televisión, no tengo esa ropa en mi ropero. Cuando llego, siempre digo: “Dame el disfraz”.

11. LA LECTURA...

Leo menos de lo que la gente cree. Empiezo y me distraigo. Además, me canso porque sufro de astigmatismo y miopía.

12. EL NOTICIERO...

La televisión no deja madurar la fruta. En el noticiero matinal de ATV han pasado como treinta conductores y por eso lo llamamos ‘la silla voladora’, no sabes quién se queda y quién se va.