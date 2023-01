¡ASU! Fernando Díaz fue presentado como el nuevo conductor de “Arriba mi gente” y sorprendió al llegar luciendo un reloj Casio Illuminator, uno de los modelos más vendidos y conocidos a nivel mundial, esto en referencia a la polémica de Shakira y Gerard Piqué.

“Tengo en mi mano el Casio (...) Ochentero que se respeta (...) Ella (Shakira) le ha tirado barro al reloj (...) Ahora cobran vigencia nuevamente”, expresó.

Ante eso, Santi Lesmes le consultó si era el mismo reloj que usó Gerard Piqué y el periodista lo confirmó. “El mero, es mismo”, dijo.

La marca de relojes Casio han cobrado gran notoriedad al ser mencionados en la nueva canción de Shakira contra su expareja.

Fernando Díaz muestra reloj Casio

¿Casio patrocina la Kings League de Gerard Piqué?

Tras la tiradera de Shakira, Gerard Piqué apareció en la Kings League luciendo un reloj Casio y anunciando que se habían convertido en patrocinadores del espacio.

No obstante, la empresa de relojes aclaró que esa información es falsa. “A través de este comunicado, Casio se deslinda completamente de dichas declaraciones. Hasta el momento no ha existido algún acuerdo para dicho patrocinio ni interés de realizarlo. Solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir acciones legales”, añaden.

TE PUEDE INTERESAR

¿Alessia Rovegno estaba enferma en el Miss Universo? “Ella estaba con fiebre”, revela coach

Así fue la reacción del padre de Gerard Piqué tras escuchar la canción de Shakira y Bizarrap

Magaly ‘fulmina’ a Alessia Rovegno tras derrota en el Miss Universo: “No tenía actitud y menos vocabulario”