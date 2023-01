El conductor Fernando Díaz indicó que es un reto haber aceptado la conducción del programa ‘Arriba mi gente’ y haberse desligado del noticiero que conducía en ATV, además, resaltó que las mujeres mayores de 60 años se han convertido en sus principales fans y espectadoras en los últimos años.

Fernando, renunciaste a ATV y ahora estás asumiendo un nuevo reto en ‘Arriba mi gente’...

Así es. Es un reto y los retos están para asumirlos. Se pueden descartar también si dices que no van contigo, pero me llamaba la atención dentro de todo (conducir el programa) y no me era indiferente. En ATV estaba bien, era querido y considerado, pero ¿Qué hubiera pasado si me quedaba? Todo hubiera quedado tal cual, haciendo el noticiero y ‘Día D’. Quizá hubiera sido el reportero más viejo de televisión, hubiera envejecido y en algún momento me habrían dicho: ‘Chau’.

¿Es difícil desligarte del periodismo para conducir un magazine?

No sé si difícil porque uno nunca deja de ser periodista. Mi cabeza sigue conectada a la noticia, así que en el programa (Arriba mi gente) también están las denuncias sociales, vecinales y de casos humanos. El programa tiene contenido periodístico, pero parte del menú también es abordar otros temas y me gusta.

¿Qué tal bienvenida te dieron tus compañeros del programa?

Bien. Ya nos conocemos, hasta las señoras del ‘Padomi’ me han dado la bienvenida.

Las señoras del Padomi se ha convertido en tu principal club de fans...

Sí. Las viejitas me quieren, todo empezó como una broma porque recuerdo que a Alicia Retto (excompañera de conducción) le escribían los galanes al Facebook. Le decían: ‘Qué linda eres, qué preciosa’ y mil cosas más subidas de tono. Yo le decía que nadie me escribía y un día me dijo que yo también tenía mi club de fans. Yo le dije: ‘Me escriben las chicas del Padomi, las pensionistas y jubiladas’. Lo dije de broma, pero sin querer ahí nació mi club de fans. Salía a las calles y las viejitas me saludaban o me abrazaban. Iban al canal y me pedían saludos.

¿Te sigue pasando lo mismo?

Sí. Me llaman en las calles hasta ahora, las ‘choclonas’ y las señoras me quieren así que yo feliz porque es un cariño tierno y natural. El abrazo de las señoras es legítimo.

Por cierto, has ido creciendo en la televisión sin necesidad de tener ‘padrinos’...

Así es. Cero padrinos, empecé de cero y pagué mi derecho de piso. He estado detrás de cámaras muchos años y siempre siendo perfil bajo. Llegué a la televisión por las prácticas que me pedía la universidad y fui construyendo una carrera peldaño a peldaño. Fui creciendo poco a poco sin necesidad de llamar a alguien o necesitar de un padrino.

De otro lado, ¿Cómo ves la competencia de ‘Arriba mi gente’ frente a los otros programas del mismo horario?

Es difícil porque es una audiencia que está acostumbrada a ese tipo de contenido y está bien, pues en las mañanas la gente quiere relajarse de las noticias feas. Ellos (competencia) tienen un público ganado y sustentado. Nosotros haremos lo nuestro, tenemos un perfil y otra propuesta. Competiremos con nuestras armas, con nuestro contenido periodístico y la experiencia en el manejo de las noticias. Llegué al programa para sumar y aportar.

