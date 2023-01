El aroma de café se filtra en la charla, será el acompañante perfecto para cada respuesta del periodista. Es su sello elaborar cada frase buscando transmitir su pensamiento exacto. Fernando Díaz estrena ‘casa nueva’. Hoy ya no hace reportajes, tampoco conduce un noticiero. Ahora está en el magacín ‘Arriba mi gente’ de Latina y llega con todos los honores de una contratación que se somete cada mañana a la tiranía del rating de la televisión y al placer de decir lo que siente.

Fernando, ¿Cuántas tazas de café tomaste antes de decidir cambiar de canal?

Yo, en ATV, tomaba un litro diario, pero para esta decisión lo que hice fue escuchar.

¿Necesitabas un consejo?

De personas claves, no para que me digan lo que debo hacer, porque ya estoy grande.

¿Entonces?

Ver los pro y contras.

¿Tuviste temor?

He visto casos de arriesgarse. Más que asustado, estaba ansioso.

Un músico peruano asegura: ‘A estas alturas de mi vida, me arrepiento de lo que no hice’.

Mi papá se lamenta de cosas que no realizó teniendo las comodidades y posibilidades para que salga bien. Tenía mucho miedo al cambio.

ANDREA LLOSA LE DIO EL IMPULSO

Tu gran amiga Andrea Llosa, ¿te dio su opinión?

Es mi gurú, mi almohada.

¿Qué te recomendó?

‘Vete, lárgate, ¿Qué estás esperando?’.

¿Algo más?

A lo Natalia Málaga, me comentó: ‘Desahuévate. ¿Cuánto tiempo estás haciendo esto? Lo que pasa es que tú no te la crees’.

¿Nada más?

Me subrayó: ‘Es que crees que lo que haces a diario es lo único que sabes hacer. Lánzate a la piscina y muestra lo que has construido sin padrinos’.

¿Las ‘chicas’ del Padomi te siguen?

La portátil se ha trasladado al programa.

Siempre me has dicho que la ropa que luces en la televisión son tu ‘disfraz’.

Cuando salgo de compras voy en short, en chanclas, polo.

¿Y la gente se sorprende?

Seguro.

¿Serás más justiciero?

Porque llegan denuncias sociales, comunales.

¿Nunca has tenido peleas físicas?

Solo verbales.

Imagino que no fue necesario porque has caminado mucho con Andrea.

Es de pelearse, patear la puerta, romper el quiosco.

¿ Tú eres la pausa?

Soy un crisol, como me bautizó Mónica Delta.

Pero todo periodista es cuestionado, cuando menos.

Me han agredido reporteando, tirado piedras, pero no he respondido.

La semana pasada Juliana Oxenford me decía que no entendía por qué un comunicador puede convocar a marchas.

Yo no lo haría. Anunciarla, informar que se realizará, pero no hacerle porras ni hurras.

¿Y tu concepto del gremio?

Es ‘puñalero’, ‘maletero’ y hace periodismo de periodistas, es terrible. Si a veces no te sientes representado es porque has recurrido a la confrontación.

¿Por ejemplo?

Nunca he salido o dicho qué horrible el reportaje de un colega. Eso no está bien.

EL LADO B DE FERNANDO DÍAZ

En esta nueva faceta hay otra exposición de lo cotidiano en lo que vaya presentando el programa, algunas veces tendrás que bailar...

No tengo pies izquierdos, tengo ritmo.

¿Salsa a lo chalaco?

Ellos son incomparables. Aunque he conocido a algunos que no parecen ser del puerto.

¿TikTok?

Ya estoy viejo y cuando lo hice me sentí ridículo.

Te noto como un hombre de mucha fe.

Estudié en un colegio católico. Hice primera comunión, bautizo y confirmación. Estuve en una universidad radicalmente religiosa e iba a misa todos los días.

¿ Y en qué momento se da el quiebre?

Cuando me percato de que estaba viviendo en una burbuja.

¿Y cuál es tu relación con Dios?

Creo más en la energía de las personas. Puedes ser malo siendo católico practicante.

¿Y quién sería un hijo de p...?

Quien pasa por encima del otro sin importarle nada. Que no muestra respeto y traiciona con tal de estar en el primer lugar.

¿Tu último pecado?

La gula.

¿Pero no engordas?

Me saco la mugre a diario haciendo ejercicios.

¿Qué derrumba tu esfuerzo de la semana?

Dulces, tomar vino.

¿Por qué señalan que eres buen tipo?

Nunca le he hecho daño a nadie.

La ‘ley de la calle’ asegura que es imposible caerle bien a todo el mundo...

Muchos me han dicho que soy como Los Prisioneros: ‘Nunca quedas mal con nadie’. Debe haber gente que me odia, pero no les hago caso.

Pero sí debes tener tus grandes defectos.

Soy renegón, pero como menciona mi madre: ‘Quien no lo conoce, que lo compre’.

Fernando Díaz conduce "Arriba mi gente" junto a Mathías Brivio, Karina Borrero y Santi Lesmes de lunes a viernes a las 9:00 a.m.

FERNANDO DÍAZ Y EL AMOR

¿Pisado?

No. Somos un equipo.

¿Ella qué función cumple?

Es el cerebro y yo el que pelea todas las pelotas.

¿Podrías ser infiel?

La cara me delataría, dejaría muchas pistas, tartamudearía. Además, tengo una vidente en casa.

¿Por qué?

Mi mujer es experta en artes ocultas.

¿El amor es soportarse?

También me la ‘banco’, pero ella más. Porque liar con alguien que tiene déficit de atención es terrible. Debo memorizarme fechas de cumpleaños de mi familia y el mío. No me pidas más.

¿Y para declararte y que sea tu enamorada?

Ahí sí estaba concentrado porque es adrenalina pura y dura.

Y ahora invita a la gente...

Estamos en ‘Arriba mi gente’ de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, por Latina.

Gracias por tus confesiones.

Un gusto siempre charlar y el respeto a ustedes.

A su estilo, sin alzar la voz, pero fijando posición. Escuchando y manifestándose. Alguna vez el filósofo francés Jean Jacques Rousseau afirmó: ‘Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas’ y creo que el periodista que entrevisté va por la vida con esa bandera.