Tras su sorpresiva salida de ATV, donde conducía el noticiero matinal junto a Alicia Retto; el periodista Fernando Díaz fue confirmado como nuevo jale del programa de Latina ‘Arriba mi gente’, con un video promocional de misterio. El hombre de prensa se convierte en uno de los nuevos ingresos al canal de la Avenida San Felipe tal y como se había informado, hace unas semanas, en el podcast Fiesta de Trome.

En las imágenes se puede apreciar a una persona con los rasgos característicos de Fernando Díaz, tomando té y mirando partes del mencionado programa de Latina en su TV. Posteriormente, confirma la fecha de su ingreso al magazine.

“En enero, arriba mi gente”, se le escucha decir a Fernando Díaz en el video promocional que ya circula en las redes sociales del programa y que muchos usuarios ya relacionaron al expresentador de ATV.

Otro de los detalles que también llamó la atención del video promocional fue la ausencia de Gianella Neyra, quien este lunes se despidió de ‘Arriba mi gente’, entre lágrimas, para unirse, aparentemente, al proyecto que alistan las ‘Mujeres de la PM’, en América TV.

Fernando Díaz confirmado como nuevo conductor de ‘Arriba mi gente’ (Video; Latina)

ENTRA FERNANDO, SALE GIANELLA

Gianella Neyra lloró desconsoladamente al despedirse de la conducción de ‘Arriba mi gente’, magazine matutino que se transmite a través de Latina Televisión junto a Mathías Brivio y Santi Lesmes. La artista se quebró y tuvo palabras de agradecimiento con sus compañeros.

Sin embargo, fuentes de Trome señalaron que la también actriz pasaría a América Televisión para ser parte del proyecto ‘Las Mujeres de la PM’ junto a sus amigas Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos.

“Yo también los voy a extrañar muchísimo, les agradezco enormemente, ha sido una decisión bien difícil y ustedes lo saben, pero también hay otras cosas que quiero hacer y los tiempos a veces no colaboran. Ha sido un año bien desafiante, pero sí agradezco la familia hermosa que he conseguido en ‘Arriba mi gente’, gracias a todos, no es fácil encontrar un equipo tan bonito, con tan buen corazón. Ha sido un gran regalo todo este año, los voy a extrañar mucho, vendré a visitarlos”, dijo en su despedida.

