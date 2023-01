Fernando Díaz inició este 2023 siendo el gran jale de Latina para el programa ‘Arriba mi gente’. El periodista comparte la conducción junto a Mathías Brivio y Santi Lesmes tras haber dejado el noticiero de ATV Matinal. Según confesó a Trome, siguió los consejos de su gran amiga Andrea Llosa, quien lo impulsó a seguir su carrera en otro canal.

“ (Necesitaba un consejo) de personas claves, no para que me digan lo que debo hacer, porque ya estoy grande, para ver los pros y contras . He visto casos de arriesgarse. Más que asustado, estaba ansioso”, reveló el periodista sobre la decisión de irse a Latina.

Para Fernando Díaz, una persona fue factor clave para tomar ese impulso y aceptar la oferta que le proponía Latina Televisión y esa fue Andrea Llosa, quien tiene uno de los programas más vistos en la parrilla de ATV.

“Ella es mi gurú, mi almohada. (Me recomendó) ‘Vete, lárgate, ¿Qué estás esperando?’. A lo Natalia Málaga, me comentó: ‘Desahuévate. ¿Cuánto tiempo estás haciendo esto? Lo que pasa es que tú no te la crees’. Me subrayó: ‘Es que crees que lo que haces a diario es lo único que sabes hacer. Lánzate a la piscina y muestra lo que has construido sin padrinos ’”, dijo.

Fernando Díaz en entrevista exclusiva con Trome (Foto: Allengino Quintana)

FERNANDO DÍAZ HABLA SOBRE EL PERIODISMO

Fernando Díaz contó que ha sido calificado como “un crisol” por Mónica Delta, pues no ha tenido inconveniente con algunos colegas de la televisión. Precisó que como periodista también lo han agredido reporteando, tirado piedras, pero no ha respondido.

Sobre que un periodista convoque marchas, Fernando señaló que no está en su pauta hacer eso. “ Anunciarla, informar que se realizará, pero no hacerle porras ni hurras . El gremio es ‘puñalero’, ‘maletero’ y hace periodismo de periodistas, es terrible. Si a veces no te sientes representado es porque has recurrido a la confrontación”, agregó.