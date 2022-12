Este viernes 23 de diciembre fue el último día de Fernando Díaz frente al noticiero “ATV Edición Matinal”, por ello, el equipo de producción sorprendió al periodista con emotivo video de despedida, en donde sus compañeros le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos.

Díaz no pudo ocultar su emoción por las buenas vibras que recibió en su salida de ATV, además aprovechó para agradecer a su compañera de conducción Alicia Retto y también a todo su equipo que lo acompañó por casi 12 años de arduo trabajo.

“Gracias equipo, gracias a todos los que han hecho este video. Gracias porque creo que lo que hemos hecho en este programa es de todos. No solamente somos Alicia Retto y yo, el matrimonio televisivo, sino toda esta gran familia. Un equipo chiquito, pero ganador” , comentó bastante emocionado.

En otro momento, dejó en claro que su salida de ATV no es más que un hasta pronto. “Yo creo que las personas no desaparecen, solo nos vamos un momento y la vida continúa. Me los llevo en el corazón a todos, los quiero, los voy a querer siempre. Gracias por las puertas abiertas. Gracias a todos, no pensé que este momento iba a llegar tan rápido”, añadió.

Alicia Retto, su compañera de conducción, no pudo evitar quebrarse al ver la partida de Fernando. “No nos ha separado el rating, por suerte”, expresó la periodista con lágrimas en los ojos, para luego darle un fuerte y sincero abrazo a su compañero. “No eres tú, soy yo. Sé que nos volveremos a encontrar, gracias, gracias por jugar conmigo siempre”, atinó a decir el conductor.

Finalmente, Retto le aseguró a su compañero de conducción que su espacio “será muy difícil de ocupar. Siempre vamos a ser tu familia, estamos contentos porque hayas sido parte de este equipo”.

Fernando Díaz se quiebra al despedirse de Alicia Retto y de ATV

¿Qué dijo Fernando Díaz sobre la posibilidad de trabajar con Maju Mantilla en Latina?

Fernando Díaz habló sobre la posibilidad de conducir junto a Maju Mantilla luego que el podcast “Fiesta” de Trome confirmó que el periodista dejará ATV para sumarse al elenco de Latina Televisión.

En una entrevista a un medio local, el periodista fue consultado por quien sería su nueva compañera de conducción y él solo tuvo halagos para la ex presentadora del desaparecido programa “En boca de todos”.

“Tengo las mejores referencias de ella (por Maju Mantilla), pero aún no sé al detalle de quiénes serán mis nuevos compañeros” , dijo Díaz para el diario El Popular.

“La tele es un trabajo en equipo y si algo me ha dado el periodismo es ese aprendizaje a llegar, para sumar, para aportar”, añadió el hombre de prensa.