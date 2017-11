Se rectifica. El actor Fernando Luque decidió hablar directamente con Eva Bracamonte tras la ola de críticas que levantó un mensaje en su cuenta Facebook en donde ponía en duda la versión de la actriz, quien acusó públicamente a Guillermo Castrillón de intento de abuso sexual. En el primer post que compartió en redes sociales, el intérprete de 'Alex' en 'De Vuelta al Barrio', intentó buscar una justificación sobre el comportamiento descrito por la joven del director de teatro.

"Eva estaba en todas su capacidades físicas y psicológicas para decidir si seguía o no por ese camino, pues no era una niña de siete años, ¿o sí? Entonces, ella decidió quedarse", escribió el actor en su cuenta Facebook.

Esta respuesta originó que muchos usuarios en redes sociales se dividan sobre lo que dijo Fernando Luque. Sin embargo, la ola de críticas fue más grande que el apoyo al actor de 'De Vuelta al Barrio'. Por ese motivo, el intérprete tuvo que aclarar lo que inicialmente intentó decir.

Pese a que lanzó otra publicación, las críticas continuaron. Por ese motivo, Fernando Luque decidió algo más drástico: Comunicarse directamente con Eva Bracamonte. El actor escribió un largo mensaje en Facebook y decidió ofrecerle disculpas a la joven.

"Hola, Eva. Antes que nada, disculpa por todo esto. De verdad. Es completamente cierto que no me corresponde hablar de ti como si te conociera. Por eso, de verdad, perdón. He debido escribirte antes en privado pero no lo hice porque las cosas se salieron de control para mí también. En todo caso, asumo mi error", escribió Fernando Luque en su Facebook.

El actor argumentó por qué motivo intentó justificar a Guillermo Castrillón, con quien ya ha trabajado antes. Sin embargo, entiende que no debió apresurar un juicio de valor al relato de Eva Bracamonte y, al escuchar las nuevas denuncias en su contra, decidió dar un paso atrás y ofrecerle disculpas.

"Reconozco que esta manera de pensar mía no es perfecta y puede, sin duda alguna, generar daños. Perdóname por eso. No fue mi intención. Solo quería ser fiel a mí mismo. Y ahora que está clarísimo que Castrillón cometió severos casos de abuso, te pido más perdón aún, pero a ti, por cierto, que quede eso muy claro, no a toda esa horda de personas que no tienen la menor idea de lo que están diciendo y haciendo. Soy demasiado orgulloso para cometer semejante rebajamiento", escribió Fernando Luque.

Esta publicación fue escrita en el muro de Facebook de EvaBracamonte. Por ese motivo, ella misma decidió responderle a Fernando Luque. El mensaje de la joven fue contundente. Aceptó las disculpas del actor pero también dejó claro que ella no quiere lástima de nadie.

"Yo me quejaba de lo que parecían ser minucias, mientras que el me respondía hablándome del cielo y del infierno, y me hacía sentir aun más estúpida. Me ha costado meses de terapia entenderlo, pero no me considero menos completa por eso. No me considero menos mujer. No me considero menos hecha ni menos derecha. Y tampoco a ninguna de las otras victimas", escribió Eva Bracamonte.

Finalmente, la actriz manifestó que lo que necesitan las mujeres que denuncian estas actitudes no es lástima sino que se les crea, porque no es fácil salir al frente a contar estos episodios. Eva Bracamonte termina su respuesta con un "disculpas aceptadas".

"Y Fernando, créeme que eso es lo último que necesitamos escuchar. No, no necesitamos que nos tengas lástima, y te agradezco que no lo hagas, pero, en la realidad en la que estamos, sí necesitamos que nos crean, y que nos defiendan, que chicos como tú, que tienen voz, que tienen agudeza mental, que saben lo que puede llegar a ser la relación director - actor, que saben hablar y hacerse entender, nos defiendan, porque yo podría ser tu hermana, tu mamá, tu novia, tu hija. Te mando un abrazo, y de nuevo, disculpas aceptadas", puntualizó la actriz.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.