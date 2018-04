De vuelta al Barrio: Fernando Luque nuevamente critica a feministas por caso de mujer quemada por acosador

No se cansa. El actor Fernando Luque volvió a criticar a las feministas que se mostraron indignadas por el intento de feminicidio cometido por Carlos Javier Hualpa Vacas contra la joven de 22 años, Eyvi Agreda Marchena.



En una publicación de Facebook, Fernando Luque considera que el delito cometido por Carlos Javier Hualpa Vacas no es causado por el machismo. "Decir que lo que ha ocurrido aquí se debe al patriarcado es sencillamente inadmisible. Es una estupidez que impide cualquier tipo de análisis serio con el que encontrar una solución verdadera", escribió el actor en la mencionada red social.



Fernando Luque pide que los términos usados por las feministas para explicar este delito no sean usados. "Así que basta de llamar violencia de género a aquello que no lo es. Esto ha sido un intento de homicidio doloso que responde a problemas sociales mucho más profundos de lo que quisiéramos aceptar. Y los mecanismos políticos que proponen las feministas radicales no van a ayudar en nada", escribió el actor en su cuenta de Facebook.



Fernando Luque considera que lo que hay que detener al "feminismo radical". "Debe ser confrontado cuanto antes si es que no queremos que determinen que cosa está bien y que cosa no. Su intransigencia e intolerancia es ya bastante famosa, pero no tanto sus verdaderos ideales", explica en su cuenta de Facebook.



Cabe destacar que el delito cometido por Carlos Javier Hualpa Vacas contra Eyvi Agreda Marchena es calificado por la Defensoría del Pueblo y por especialistas del Ministerio de Salud como intento de feminicidio. En esa misma línea el respresentante del Minsa, Yuri Cutipe, explicó que la mayoría de agresores no tienen transtornos mentales.



"El caso del ataque podría responder a que el agresor tiene dificultades para controlar sus actitudes que responden a factores como el machismo", dijo Yuri Cutipe en entrevista a TV Perú. Mira sus declaraciones aquí.



EN VIVO| Yuri Cutipé, representante del @Minsa_Peru: "La mayor parte de agresores no tienen trastornos mentales. El caso del ataque podría responder a que el agresor tiene dificultades para controlar sus actitudes que responden a factores como el machismo" #ConectadosContigopic.twitter.com/5UfWlaXVzU — TVPeruPE Noticias (@noticias_tvperu) 25 de abril de 2018

La joven presenta quemaduras en el 60% de su cuerpo.