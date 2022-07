“Eterno”, es el nuevo espectáculo que nos presenta La Tarumba tras dos años de pandemia, y para Fernando Zevallos, fundador y director artístico del circo, el reencuentro con el público es una auténtica celebración de vida y agradecimiento por estar de vuelta.

“Esta pandemia nos ha enseñado a todos a valorar las cosas importantes que tenemos en el día a día y que lo dábamos por hecho. Nos preocupamos mucho por la salud, la estabilidad económica, pero nos olvidamos que también hay que cuidar el espíritu, la salud emocional y en eso el arte es ideal. El circo nos ayuda a sacarnos esa carga dramática en la que hemos estado metidos estos dos años”, dice Zevallos.

El actor y director está consciente que las expectativas en torno a la propuesta de La Tarumba siempre son altas. “El público espera de La Tarumba no sólo un buen nivel artístico, sino también ese gesto cariñoso, solidario, ese encuentro sin caretas, sin prejuicios, sin protocolos sociales, no me refiero a los de salud. Entonces ese encuentro auténtico entre el artista de La Tarumba y el público es el que realmente a mí me ha hecho entender cuál es la razón de mi trabajo”.

UN HOMENAJE

“Yo siempre fui un apasionado del circo y empecé a aprender en los circos tradicionales pero luego me encontré con el teatro que me dio otra visión. Cuando creamos La Tarumba, la idea era hacer un circo que combinará el circo con el teatro, pero de pronto, la gente quiere regresar a la esencia del circo tradicional, ese que veíamos de niños”.

El fundador de La Tarumba explica por qué al nuevo espectáculo lo denominan “Eterno”. “Tiene que ver con un pequeño homenaje que hacemos a una cantidad de gente relacionada al elenco y La Tarumba como institución que ha perdido gente querida y que para nosotros seguirá siendo eterna. Nosotros que estamos detrás del circo tenemos que asegurarnos que las promociones o las generaciones que vengan tomen conciencia de la responsabilidad que están heredando”.

