EL PASADO NO PERDONA. Mauri Stern se convirtió en tendencia en redes sociales por su participación como jurado del reality de imitación Yo Soy. Sin embargo, en noviembre del 2020 hizo noticia por las revelaciones que hizo su expareja María Fernanda Blázquez Gil, más conocida como Fey.

En una entrevista que le dio la cantante al periodista Yordi Rosado, ella contó que se sintió utilizada por Mauri Stern. “Lo único que le importaba toda la vida era el trabajo y hacer dinero, yo era una minita de oro”, menciona.

Fey y Mauri Stern estuvieron juntos por muchos años y la relación se complicó porque él asumió la función de su representante musical. “Esta persona lo que quería es totalmente seguir trabajando conmigo, que yo siguiera de su artista porque le importaba más el trabajo que yo como persona. Pero eso ya hasta un día lo platicamos, que la parte de amor si me preguntas... no fue tan importante”, indica la cantante.

Finalmente, Fey afirma que fue muy doloroso entender el maltrato psicológico al que fue sometida. “Claro, después de muchos años, porque para aceptar que te usaron… ¡uf!, te duele muchísimo. No sabes lo doloroso que es, como mujer, sentir que no te están queriendo presumir… lo corté por teléfono, me fui a vivir a Los Ángeles”.

