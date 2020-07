Diversas figuras de la televisión, el arte y el deporte peruano decidieron rendir homenaje a nuestro país por fiestas patrias a través de fotos y videos que subieron a sus redes sociales con mensajes alusivos a esta importante fecha.

Como la cantante Maricarmen Marín, quien publicó una foto con la bandera del Perú y dejó un mensaje de aliento para sus seguidores: “Son momentos duros, pero mientras estemos unidos todo se puede ♥️ por un País más humano, solidario y justo”.

De igual forma lo hizo, el conductor de televisión, Mathías Brivio con su mensaje: “Como no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi Perú querido mi pais bendito que me vio nacer”Felices Fiestas Patrias!!!Arriba Perú, siempre”.

El cantante Gian Marco: “Todos somos pueblo.Te amo país,Te amo #Perú. Felices Fiestas Patrias!!! 28 de Julio”. También lo hicieron las actrices Rebeca Escribens, Mayra Goñi, la deportista Natalia Málaga, el mago Jesús Alzamora, el futbolista Jefferson Farfán, los cantantes Pedro Suárez Vértiz, Daniela Darcourt y Eva Ayllón, y el artista plástico Joan Alfaro.