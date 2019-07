FIL Lima 2019 se pronuncia por ausencia de mujeres en mesa de presentación | FOTOS

La Cámara Peruana del Libro a través de sus redes sociales lanzó un comunicado en el que lamentó la falta ausencia de mujeres en la mesa inaugural de la edición 24 de la FIL Lima , la que fue inaugurada por Mario Vargas Llosa el pasado jueves.

Asimismo, los organizadores del FIL Lima 2019 sostuvieron que hacen “grandes esfuerzos por visualizar a las escritoras y a las mujeres que participan en el mundo del libro, lo cual está reflejado en la programación y en la nómina de las y los invitados nacionales e internacionales”.

A continuación, el comunicado completo:

“La Cámara Peruana de Libro comprende y lamenta el malestar producido en la inauguración de la 24 Feria de Libro en Lima por la ausencia de mujeres en la mesa de presentación. Si bien la composición de mesa de honor no estuvo determinada por el género de las personas que participaron, sino por los cargos de institucionales que tradicionalmente han participado en el evento, sin duda era necesario que replanteáramos la composión de la mesa al ver que no había mujeres presentes.



“La FIL hace grandes esfuerzos por visualizar a las escritoras y a las mujeres que participan en el mundo del libro, lo cual está reflejado en la programación y en la nómina de las y los invitados nacionales e internacionales. Sin embargo, es fundamental que esa visibilización se produzca también en los actos simbólicos y protocolares. Lo cierto es que no fuimos conscientes del problema, lo cual lamentamos profundamente.



“La presencia de mujeres en todos los ámbitos es indispensable, y sabemos que eso no se va a lograr sin nuestro esfuerzo. Son las luchas de personas y colectivos a lo largo de la historia las que generan los cambios. Situaciones como esta nos llevan a reflexionar y tomar conciencia de la importancia de normalizar la presencia femenina y, en general la diversidad, en todos los espacios”.



Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, invitado de honor de la FIL Lima 2019, se encargó de inaugurar el evento literario que estará abierta a todo el público desde este 19 de julio al 4 de agosto en el Parque de los Próceres.