Este viernes 3 de diciembre se estrena el volumen 2 de la quinta y última temporada de La Casa de Papel (Money Heist). Trome pudo participar de la conferencia de prensa de la serie en la que los protagonistas compartieron sus experiencias y analizaron detalles del que consideran será un final muy emotivo de esta afamada producción española.

Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El profesor), Pedro Alonso (Berlín), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo Román), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella), Belén Cuesta (Manila) y Najwa Nimri (Sierra), fueron los participantes de esta rueda de prensa internacional. Estas fueron sus declaraciones.

Protagonistas hablan del final de La Casa de Papel (Foto: Netflix)

ESTHER ACEBO (ESTOCOLMO)

“Se siente distinta porque estamos terminando un viaje muy largo, lleno de aventuras y de emocionalidad, son personajes que han estado a tope de emociones durante mucho tiempo, encerrados. Teníamos ese deber de finalizar bien las historias de los personajes y darle cancha a sus emociones. Nosotros también necesitábamos cerrar con mucho sentimiento este viaje. Hay muchos guiños a como empezó la serie y todo esto forma parte de nuestro mundo más personal ”, comenta la actriz que le da vida a ‘Estocolmo’.

ENRIQUE ARCE (ARTURO ROMÁN)

“A diferencia de otros personajes de mi carrera, no es que haya tenido que hacer una inmersión, nunca me tomé bastante en serio a Arturo. Echo de menos la sensación de divertirme tanto. Voy a echar de menos todas las bofetadas que me llevo en internet, pero estoy agradecido por haberme puesto en mi camino a Arturo Román”, puntualiza Arce.

NAJWA NIMRI (INSPECTORA SIERRA)

“Yo soy la que más se va de la lengua (por los spoilers). Me ha llegado el material y me lo he visto porque soy una cotilla. Me ha encantado , me parece que ha sido complicadísimo de solucionar. Tengo ganas de contártelo todo, pero tengo que esperar al 3 de diciembre”, cuenta Najwa, quien fue una de las pocas personas que ya vio el final de la serie.

Protagonistas hablan del final de La Casa de Papel (Foto: Netflix)

JAIME LLORENTE (DENVER)

“ Sea como sea el final a nadie le va a gustar, porque a nadie le gusta que terminen las cosas , pero lo importante es el viaje de la serie, lo que ha pasado con esta serie es lo suficientemente fuerte como para que merezca la pena. El final es solo eso un ‘hasta luego’”, añade Denver.

DARKO PERIC (HELSINKI)

“Creo que va a generar la histeria colectiva , creo que saldrán a las calles (...) En país conoció he conocido a un chaval que vio la serie 15 veces y aprendió español gracias a Helsinki , aprendió español bien jajaja”, comenta el popular ‘Helsinki’.

ALEX PINA- Creador de La Casa de Papel

“Al gran diferencia es que, en la primera parte, manejábamos la épica de la acción y el tono bélico y, en esta segunda parte, manejamos una épica emocional de los personajes que alcanzan sus clímax”, cuenta el creador.

Protagonistas hablan del final de La Casa de Papel (Foto: Netflix)

ÚRSULA CORBERÓ

“Ese final fue muy duro (la muerte de Tokio). Estoy súper contenta con el final de Tokio, en parte yo quería que esto sucediera así. Tuvimos un montón de charlas con Alex. Tokio era uno de los personajes que era carne de cañón desde el principio. Eso que dice Tokio de ‘vivir varias vidas’ es muy poético, muy bello y onírico. Creo que así fue desde el principio. Cuando el profesor contacta con ella, ella ya había renacido de alguna manera. Fue un proceso muy ‘heavy’ porque rodé todo cronológicamente, mi muerte y mi final. No me he recuperado del todo. Estoy muy entusiasmada con el volumen 2 de la quinta temporada porque no me he leído los guiones, recibí los últimos 5 capítulos pero he decidido no verlos para no hacer spoilers ”, señala la protagonista.

BELÉN CUESTA (MANILA)

“Aprendí a hacer cosa que no había hecho nunca, me he colgado con Jaime por un ascensor. He aprendido a hacer cosas que no iban conmigo. Me llevo alguna que otra pequeña cicatriz. La casa de papel también se queda en la piel”, puntualiza Cuesta.

Protagonistas hablan del final de La Casa de Papel (Foto: Netflix)

PEDRO ALONSO (BERLÍN)

“Rodé solo. Llegué a plató y no había ninguno de mis compañeros, me parecía algo perturbador porque, además, de alguna forma he vivido una serie paralela desde que mi personaje murió. Cuando acabamos de rodar, dijeron ‘corten’ y me dieron una carta en la que había un mensaje que reforzaba lo que estaba pasando, después de todo lo que había pasado. Detesté la flecha del mensaje, no pude leerla hasta que pasaron 6 o 7 minutos, me entró una llorera. Me di cuenta del impacto en nuestras vidas”, revela Pedro Alonso.

ÁLVARO MORTE (EL PROFESOR)

“‘El profesor’ me ha dado muchas coas muy bonitas y con lo que me quedo es el poder haber trabajado codo con codo con una gente maravillosa de la que he podido aprender muchísimo. Me quedo con ese trabajo de campo que ha sido el rodaje, los compañeros, con los textos maravillosos”, finaliza ‘El profesor’.

Protagonistas hablan del final de La Casa de Papel (Foto: Netflix)

¿Cómo terminó ‘La casa de papel 5 parte 1′?

Tokio murió en el final de la primera parte de la quinta temporada de ‘La casa de papel’ tras inmolarse al hacer explotar diferentes granadas y provocando así la muerte de César Gandía.

En tanto, el ‘Profesor’ recuperó contacto con los atracadores y buscará rescatarlos ante la arremetida de los militares. Sin embargo, el fallecimiento de Tokio podría provocar una mala reacción de la ‘banda’.

¿A qué hora estrena ‘La casa de papel 5 parte 2′?

Perú: 3.00 a.m.

Colombia: 3.00 a.m.

Ecuador: 3.00 a.m.

México: 3.00 a.m.

Panamá: 3.00 a.m.

Venezuela: 4.00 a.m.

Bolivia: 4.00 a.m.

Chile: 5.00 a.m.

Brasil: 5.00 a.m.

Argentina: 5.00 a.m.

Uruguay: 5.00 a.m.

Paraguay: 5.00 a.m.

Reino Unido: 8.00 a.m.

España: 9.00 a.m.

Italia: 9.00 a.m.

Francia: 9.00 a.m.

Países Bajos: 9.00 a.m.

Japón: 3 p.m. (sábado 4 de diciembre)