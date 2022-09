Gisela Valcárcel anunció la gran final de ‘La Gran Estrella’ que se emite vía América Televisión. Pese a la poca sintonía que ha tenido que se ha reflejado en el rating, la conductora ha mostrado su optimismo por el reality de canto y ante las nuevas propuestas musicales.

Michelle Soifer, Yahaira Plasencia, Ruby Palomino y Susan Ochoa, llamadas coaches al inicio del reality, también se despedirán de la competencia. Las cuatro ‘reinas’ esperan que sus pupilos levanten la gran corona.

A través de su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel escribió un sentido mensaje agradeciendo a los televidentes por sintonizar su programa y por respaldar a participantes quienes empiezan en el mundo artístico, bajo ninguna experiencia.

“Sé que este plan lo hizo Dios, y por eso estoy tan contenta y puedo decir que sin él no me hubiera atrevido a poner nuevos rostros en pantalla. ¡Sin ti Señor, no hubiera llegado hasta aquí sintiendo que hicimos todo para que se dé! ¡Gracias a cada participante y por supuesto a cada uno de ustedes! ¡Los espero el sábado a las 9pm en La final de La Gran Estrella!”, acotó.

¿Cuándo y a qué hora es la final de La Gran Estrella 2022?

La gran final de ‘La Gran Estrella’ se llevará a cabo este sábado 24 de setiembre de 2022 desde las 9:00 p.m. vía América Televisión.

¿Quiénes son los finalistas de La Gran Estrella 2022?

El reality de canto ‘La Gran Estrella’ el pasado 6 de agosto con un total de 12 participantes, sin embargo, a la gran final han llegado solo cinco concursantes. Aquí te contamos quiénes son.

FINALISTAS DE ‘LA GRAN ESTRELLA’ Indira Orbegoso Yadhira Sosa Julio Norabuena Massiel Málaga Karla Zapata

¿Qué canal transmite el final de La Gran Estrella 2022?

‘La Gran Estrella’, reality producido por GV Producciones de Gisela Valcárcel, transmitirá su gran final por América Televisión y América TvGo.

¿Cómo ver América TV en tu televisor, en La Gran Estrella 2022?

Revisa aquí los canales para sintonizar América Televisión, según el paquete de televisión por cable con el que cuentes:

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

Satélite:

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

¿Cómo ver América tvGO EN VIVO, la final de La Gran Estrella 2022?

Puedes disfrutar de la gran final EN VIVO de ‘La Gran Estrella’ a través de América TvGO. Solo tienes que descargar la aplicación por Play Store o App Store sin ningún costo desde tu smartphone o tablet.