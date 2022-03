EN VIVO MISS PERÚ. Llegó a su última etapa. Este lunes se realizará la gran final de ‘Miss Perú: La pre’ en el que 4 carismáticas jovencitas disputarán la corona del certamen, siendo tres de ellas hijas de personajes famosos de Chollywood. El evento se realizará en el Hotel Pullman de San Isidro y aquí te contamos los pormenores.

Kyara Villanella, Alondra Huárac, Mía Loveday y Gaela Barraza son las 4 finalistas del ‘Miss Perú: la pre’. Ellas avanzaron semana a semana en las etapa de clasificación y han ganado gran notoriedad en redes sociales.

En esta nota te damos todos los detalles para que sigas la final EN VIVO para que puedas conocer quien será la ganadora de este concurso que cuenta con el respaldo del Miss Perú.

Miss Perú La Pre: Kyara Villanella y Gaela Barraza clasificaron al Top 10

¿Cuándo se realizará la final de Miss Perú la Pre?

La final de ‘Miss Perú: la pre’ se realiza este lunes 14 de marzo, en medio de la expectativa de los fans del concurso que han seguidores cerca todas las etapas clasificatorias del certamen.

¿A qué hora se realiza la final del Miss Perú: La pre?

La final del Miss Perú: La pre se empezará a emitir desde las 5:30 de la tarde en los canales oficiales del concurso, vía YouTube y redes sociales.

¿Quiénes son las finalistas del Miss Perú: La pre?

MÍA LOVE DAY

Mía Loveday es una jovencita de 15 años, hija de padre peruano y madre peruano-francesa. Ella apostó por el modelaje puesto que se lleva por delante una gran responsabilidad y un trabajo arduo.

“Durante los cursos me he dado cuenta que una modelo es más que una cara bonita”, dijo.

KYARA VILLANELLA

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, llegó a la final del Miss Perú La Pre, donde quedó en el top 10. La joven de 14 años fue entrevistada en la última etapa del concurso por la conocida Jessica Newton y sus respuestas sorprendieron.

“Desde chiquita siempre me comparaba, siempre veía las revistas y quería que mi cara fuera de una manera, o mi cuerpo de una manera, o mis ojos también de una manera. Decidí que quizás en 15 años no me vea cómo me veo ahorita, o en 20 años no me vea así. Ahora tengo la seguridad y confianza para poder verme al espejo y sonreír porque quizás en unos años no lo voy a hacer”, dijo.

Alondra Huárac

ALONDRA HUÁRAC

Alondra es hija de la cantante Liseth y del reconocido productor musical Nilver Huarac, quien en un video aparece visiblemente emocionado por la clasificación de su retoño.

“Gracias papá, eres una persona importante en vida y por estar presente en todos mis momentos inolvidables. Te quiero mucho, papá”, remarcó.

GAELA BARRAZA

Carlos Barraza le dedicó una emotiva publicación a su hija Gaela luego que sea una de las finalistas en el Miss Perú La Pre. El popular ‘Tomate’ se mostró orgulloso por su pequeña fruto de su amor con Danuska Zapata.

El último 11 de marzo, Gaela Barraza, así como Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori; Alondra Huarac, hija del productor musical Nilver Huarac; y Mía Loveday llegaron a la final del certamen de belleza.

