Fiorella Alzamora acerca de la nueva relación de Claudia Ramírez: "está picona"

Fiorella Alzamora no le ve futuro a la relación de Claudia Ramírez y Diego Gemínez y aseguró que se podría tratar de un ‘amor de verano’.



Además, afirmó que la ‘colocha’ lo oficializó porque se ‘picó’ al enterarse que George Forsyth se comprometió con Vanessa Terkes.



"Me encanta la pareja de George y Vanessa, parece que la flaca lo flechó", dijo Fiorella Alzamora.





Y Claudia está con tu ex...

Sí, los veo contentos, aunque él parece más ilusionado.



Ella tomó con tranquilidad lo de George y Vanessa.

Creo que está un poco picona, porque él (Forsyth) anuncia que se casa y ella sale a decir que ya tiene novio, eso es pura piconería.



Pero parece que están bien...

Mira, Diego tiene 25 años, es joven, y ella está regia en su base 4, pero para tener un enamorado menor hay que tener los ‘cojones’ y saber que por juventud te pueden fallar. Hay tantas tentaciones.



¿No ves futuro a esa relación?

Son situaciones diferentes. George y Vanessa hicieron ‘match’ y se van a casar. Claudia y Diego, no sé, puede ser amor de verano.



¿Crees que todavía siente algo por George?

No, pero sus acciones dicen mucho, porque cuando me vincularon con él, un año después que terminaron, ella lo buscó y volvieron.



