Rodrigo González compartió el contundente mensaje que Fiorella Alzamora publicó en sus historias de Instagram tras el escándalo del fin de su amistad con el Zorro Zupe , al que acusó de ‘meterse’ con sus hijos mientras se encontraba viviendo en su casa. La exmodelo no dudó en compartir una imagen en el que podría evidenciar el tipo de delito que el ex organizador de eventos habría cometido y por el que también fue denunciado ante las autoridades del país europeo.

Como se sabe, el Zorro Zupe se encuentra desaparecido de las redes sociales desde el 25 de julio de este año y solo algunas personas sabrían de su paradero, el cual sería Italia hasta dónde habría llegado tras dejar la residencia de Fiorella Alzamora .

En la fotografía que compartió ‘Peluchín’ y que pudo captar antes que esta desaparezca de las historias de Instagram de la exchica reality, se puede leer “la pedofilia no es una orientación sexual” y muchos han asegurado que es un mensaje contundente a Ricardo Zúñiga, verdadero nombre del Zorro

Fiorella Alzamora y su mensaje contra el Zorro Zupe

Hace unos días, Jamila Dahabreh aseguró que el ‘Zorro Zupe’ se encuentra ‘tranquilo’ y no se está escondiendo de las autoridades en Suecia, luego del escándalo que se desató tras conocerse que Fiorella Alzamora lo denunció por, presuntamente, haber mantenido comportamientos inadecuados con los menores hijos de su esposo.

“Hablé con él (‘Zorro’), pero no con Fiorella, por eso no sé si mi opinión pueda ser equitativa, porque debería haber escuchado a la otra parte. Él me dice que las cosas no son como se están diciendo, que él está tranquilo”, dijo la diseñadora de modas.

LA DENUNCIA DE FIORELLA ALZAMORA

Fiorella Alzamora finalmente habló con los reporteros del programa ‘Magaly TV La Firme’ sobre la razón de su distanciamiento con el Zorro Zupe.

“Es mi culpa, yo traje la desgracia a mi casa”, dice la modelo en un chat de WhatsApp con un reportero de Magaly Medina, haciendo referencia a que lo invitó a su hogar en Suecia luego del escándalo que se desató cuando fue expulsado de Latina.

Según el programa de la Urraca, el Zorro Zupe habría tenido comportamientos inadecuados con los menores hijos de Fiorella Alzamora. Al momento, el controvertido personaje de Chollywood ya fue denunciado ante la policía sueca, aunque la modelo ha decidido no dar más detalles por lo delicado del tema.

El Zorro Zupe se encuentra con paradero desconocido desde inicios de agosto, puesto que la demanda que se interpuso en su contra podría provocar que pase el resto de su vida en la cárcel.

Fiorella Alzamora denuncia al Zorro Zupe por meterse con sus hijos (TROME)