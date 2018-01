Fiorella Alzamora: no me importa que Frank sea el ex de Vania Bludau [VIDEO]

“Frank es tierno y lindo”, expresó la modelo Fiorella Alzamora, al ser consultada sobre la expareja de Vania Bludau, con quien está siendo vinculada, luego que fue captada bailando con él en una fiesta en Miami.



“Conocí a Frank, me cae muy bien, es un chico supertierno y lindo, pero solo es un buen amigo. Me parece guapo y no me importa que sea el ex de Vania. Eso (relación que tuvo con Bludau) no pinta ni despinta. Él es amable”, precisó Alzamora, quien ayer viajó a Miami y no descartó la posibilidad de reencontrarse con el abogado.



El ‘Zorro’ comentó que Vania llamó a Frank para reclamarle por el video donde se les veía bailando... ¿Crees que se puso celosa?

No me importa lo que Vania piense o quiera opinar. Nunca nos hemos llevado bien, así que no me interesa.



La noche que estuviste con él... ¿Te comentó algo de Vania?

Ni siquiera mencionamos su nombre.



¿Es solo tu amigo?

Sí. No estoy con nadie. Acabo de entrar en un ‘break’ con mi esposo, así que no deseo problemas. Me estoy tomando un tiempo en mi matrimonio, estamos viendo si nos divorciamos o no.



¿Frank te coqueteó?

No. Ha sido bastante correcto y educado. Es solo un amigo y todo bien. Acabo de salir de un matrimonio, así que no me parecería correcto decir que me interesa otra persona.



¿Vania no te ha enviado algún mensaje?

Para nada. Cuando uno viaja conoce gente. (L. Gamarra)

