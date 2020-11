Tras el comunicado que publicó Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, tras la supuesta denuncia en su contra que le interpuso el esposo de su examiga Fiorella Alzamora por ‘violencia sexual’, contra uno de sus hijos, la modelo salió al frente para aclarar qué viene ocurriendo con el caso.

En entrevista con 'Magaly Tv. La firme’, Fiorella Alzamora manifestó que el comentarista de farándula habría dejado Italia ante que se formalice completamente la denuncia para evitar declarar como parte de la investigación que se realiza.

“Nosotros vamos a viajar para ver ese tema. No creo que sea como él dice. Es una investigación en Italia que todavía no está lista porque él se escapó, no quiso declarar”, dijo la modelo.

Sobre el comunicado que envió el ‘Zorro Zupe’ que se estaba obedeciendo “estrictamente a una conducta maliciosa por manipular la información con la única intención de lesionar mi honor y desprestigiarme socialmente”, Fiorella Alzamora lo negó rotundamente.

“Cuando tengamos novedades, te aviso. Ya sabes cómo es el ‘Zorro’. ¿Crees que yo voy a inventarme algo así? Lo que él está diciendo sobre una campaña… ¿qué campaña? Los documentos son completamente reales”, dijo.

Magaly Medina explicó que Fiorella Alzamora llegará al Perú en diciembre para formalizar la denuncia contra el ‘Zorro Zupe’ y lograr que se ponga a derecho en Italia para que puedan continuar las investigaciones.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly se indigna por la cantidad que le pide Sheyla a ella y al canal (TROME)