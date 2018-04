¿Fiorella Cayo se dará besitos con Deyvis Orosco en Torbellino? [FOTOS]

Fiorella Cayo está feliz con su compañero Deyvis Orosco en Torbellino y solo tiene halagos para él. La actriz y cantante manifestó que el joven no solo tiene talento para el arte, sino que también es un gran empresario.

“Me gusta mucho trabajar con él. Es una persona con mucho equilibrio emocional. No solo es un artista, sino que es un empresario que sabe trabajar con su talento”, señaló Fiorella Cayo.

Fiorella Cayo no quiso revelar si tendrá un romance en la ficción con el ‘Bomboncito' de la cumbia. Deyvis Orosco interpreta a Marcos Vilcapoma, quien quiere reunir al grupo Torbellino después de 20 años.

Como se recuerda, Deyvis Orosco es uno de los galanes en ‘Torbellino, 20 años después’, pues tendrá que decidirse entre el amor de Fiorella Cayo, Jazmín Pinedo y la modelo Samantha Batallanos.



“Mi personaje es ‘Marcos Vilcapoma’, soy un empresario que tiene una cadena de radios y buses, y estaré en medio de tres mujeres bellas, pero no me creo un galán. De niño he sido fan de ‘Torbellino’ y vivía enamorado de Patty (Fiorella Cayo). Ahora de adulto la llego a conocer y entablamos una amistad, pero también tengo como mi mano derecha a Miriam (Jazmín Pinedo), quien asume que debe estar a mi lado. Y, claro, aparece la guapa Rosaura (Samantha Batallanos)” , cuenta Deyvis Orosco.



REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.