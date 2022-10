Giuliana Rengifo fue una de las protagonistas de la segunda edición de ‘El Gran Show’ por su pelea mediática con Leysi Suárez, quien se burló de la cumbiambera por su sobrepeso. Ante esto, Fiorella Cayo se animó a aconsejar a la cantante para que esté más ágil en el reality de baile.

“Mi consejo con mucho cariño, con la tremenda artista que es y la capacidad que tiene es que se sienta mucho más feliz en general con su peso y con todo y que empiece a sacar ese fuego que tiene dentro. Paralelamente con eso, que sea más disciplinada con su alimentación, se quite el azúcar, el carbohidrato, solo media papa, medio camote en el almuerzo, full ejercicios y le irá maravilloso , se va a alivianar más y eso le ayudará a ella misma a poder manejar mejor su agilidad

Fiorella también aprovechó el momento para elogiar a la cumbiambera y calificarla como una “mujer hermosa, dulce y encantadora” que tiene un gran talento para el canto.

Fiorella Cayo aconseja a Giuliana Rengifo que cuide su alimentación

GISELA DEFIENDE A GIULIANA POR CRÍTICAS

Gisela Valcárcel sorprendió llamando EN VIVO al programa ‘América Hoy’ para cuestionar las formas en cómo hablan sobre el peso de las concursantes de ‘El Gran Show’ como Giuliana Rengifo. La conductora la defendió y aseguró que su reality no exige perder peso de un día para otro.

“Yo en julio estaba subida de peso, nadie puede bajar de peso en 10 días, no debes hacerlo porque la única forma es haciéndote una cirugía de liposucción o metiéndose pastillas y eso no está bien . Yo estoy bajando de peso porque me estoy cuidando muchísimo, no estoy con niveles de estrés como estaba al principio (...) “ No le exigimos ni a Giuliana ni a nadie bajar de peso de un día a otro. Si estamos subidos de peso también podemos brillar... El peso de cada quien se debe respetar”, puntualizó.