Fiorella Cayo fue invitada al programa ‘América Hoy’ para hablar sobre la última gala de ‘El Gran Show’. La actriz y bailarina se refirió a las críticas a Giuliana Rengifo por su sobrepeso y no dudó en elogiarla y en darle algunos consejos.

“No hay que juzgar a nadie y menos por su peso, pero sí tengo que decirle a Giuliana que no la conozco, pero sí conozco su arte, que ha hablado siempre espectacularmente de ella, a mí me parece hermosa, dulce, encantadora, creo que es una gran artista y eso es indiscutible para quien le guste y no le guste ”, inició diciendo una de las conocidas hermanas Cayo.

Sin embargo, Fiorella señaló que lo más importante es que la persona se sienta cómoda con el peso que tiene y que aprende a lidiar con eso para que sea más ligera.

“Pero sí creo que lo hay que salvar es que yo creo que no es un tema de peso porque tengo bailarinas en mi elenco que son subiditas de peso y no son rellenitas, bien gorditas y muy felices con su peso y sobrellevan su físico muy bien, quiere decir que se sienten cómodas, entonces el tema va en sentirte cómoda con tu peso y Giuliana es regia. Tiene que aprender a manejar su peso y volverse más liviano con él ”, dijo.

Fiorella Cayo elogia a Giuliana Rengifo

GISELA HABLA DEL SOBREPESO

Gisela Valcárcel sorprendió llamando EN VIVO al programa ‘América Hoy’ para cuestionar las formas en cómo hablan sobre el peso de las concursantes de ‘El Gran Show’ como Giuliana Rengifo. La conductora la defendió y aseguró que su reality no exige perder peso de un día para otro.

“El tema ‘subirse de peso’ debe ser tocado con mucha delicadeza. Amigos del jurado, a los tres los conozco y los respeto, yo en julio estaba subida de peso, nadie puede bajar de peso en 10 días, no debes hacerlo porque la única forma es haciéndote una cirugía de liposucción o metiéndose pastillas y eso no está bien . Yo estoy bajando de peso porque me estoy cuidando muchísimo, no estoy con niveles de estrés como estaba al principio”, inició diciendo.