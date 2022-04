Fiorella Cayo habría terminado su relación con su esposo Miguel Labarthe

¡QUÉ FUERTE! Luego de los rumores de la ruptura de Stephanie Cayo y Max Iglesias, quienes conquistaron corazones con su última película ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, la hermana de la actriz, Fiorella Cayo, también habría terminado su matrimonio con Miguel Labarthe.

Este lunes Rodrigo González soltó el rumor y sorprendió a sus seguidores. “Fiorella Cayo se habría separado de su esposo. Se han dejado de seguir, él ha eliminado la posibilidad de que le comenten sus fotos, Fiorella se fue sola a Madrid, ya no sigue a su esposo, quedan muy pocas fotos juntos en el Instagram de ella, porque en el de él todavía siguen”, comentó el conductor de Amor y Fuego.

Asimismo, destacó que, al parecer, sería Miguel Labarthe quien ocasionó la ruptura. “Todo hace pensar que él ha hecho algo que ha hecho que Fiorella, de un momento a otro, se haya enterado de añgo y haya decidido terminar su matrimonio, porque semanas antes parecían felices, viajaban juntos y de pronto Fiorella se fue de viaje con su hermabna Stephanie a Madrid y empezaron a colgar estos mensajes de ‘yo puedo seguir adelante sola’, ‘soy libre’... todos esos mensajes de autoayuda está colgando ella”, agregó el popular Peluchín.

Rodrigo González soltó el rumor de la supuesta ruptura de Fiorella Cayo y su esposo, Miguel Labarthe. Parejita ya no se sigue en Instagram y ella eliminó casi todas sus fotos.

¿STEPHANIE CAYO Y MAX IGLESIAS TAMBIÉN SE SEPARAN?

¿Se acabó el amor? Todo indicaría que Stephanie Cayo y Max Iglesias terminaron su relación amorosa luego del lanzamiento de su polémica película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’. Ahora la peruana es vinculada sentimentalmente con un galán turco, según la prensa de dicho país.

“Kerem Bürsin deja a Hande Erçel por famosa española”, “Kerem Bürsin supuestamente está enamorado de la actriz española Stephanie Cayo” y “¿Kerem Bürsin y Stephanie Cayo solo trabajan o es su nueva novia española?”, son algunos de los titulares de varios diarios turcos e italianos que relacionan a la parejita.

Kerem Bürsin y Stephanie Cayo juntitos en España

Los rumores del supuesto romance comenzaron cuando el actor turco visitó España para participar en un proyecto con el famoso Antonio Banderas. En esos días, salieron a la luz unas fotos de Kerem y Stephanie en blanco y negro. Ella usaba la misma ropa que mostraba en sus historias.

La peruana visitó Madrid con su hermana Fiorella Cayo, quien al parecer también se acabaría de separar de su esposo. Según la prensa turca y italiana, Kerem ya conocería a la familia de Stephanie por unas fotos que se filtraron compartiendo todos juntos.

¿Quién es Kerem Bürsin?

Kerem Bürsin nació en Estambul y es un actor productor y modelo de 34 años. Tiene experiencia en series, cine, teatro y televisión. Hace poco terminó su relación con la actriz turca Hande Erçel, con quien compartió roles en la serie ‘El amor está en el aire’.

¿Por qué se separaron Stephanie Cayo y Max Iglesias?

El último viernes Stephanie Cayo cumplió 34 años y Max Iglesias no se apareció en la celebración de cumpleaños de la actriz, según lo que se vio en redes sociales. Pese a los rumores, ambos aún se siguen en Instagram.

El español no le dedicó ni una palabra ni ‘like’ de cumpleaños a la peruana, aunque desde hace unos días publicaba extraños mensajes, que responderían a una decepción amorosa. “Cuando maduras no le temes al compromiso, le temes a perder tu tiempo’, ‘Nunca se pierde, siempre se aprende’, fueron algunas de las frases que posteó para sus seguidores de IG.

Por si fuera poco, se mandó con unas palabras que terminaron confundiendo más aún a sus fans. “A veces hay gente que no quiere a otra persona no por egoísmo ni por orgullo ni porque no sean capaces de querer, es porque a lo mejor no están preparados para querer o están más al pendiente en quererse a sí mismos y no son capaces de querer a alguien más”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Influencer acusa a Fabio y Jossmery de negarle compartir movilidad: “Dijeron que ‘son otras personas’”

Miguel Trauco: Expareja del futbolista se comprometió en matrimonio con cantante Frank Mendoza

Florcita Polo señala que programa ‘Amor y Fuego’ la está acosando: “Por favor, déjenme en paz”