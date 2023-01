Un reportero del programa “Amor y Fuego” se encontró a Fiorella Cayo en su día de playa y el hombre de prensa aprovechó la oportunidad para preguntarle a la actriz peruana sobre su cercanía con André Castañeda.

Al verse sin escapatoria, la artista se vio en la obligación de responder y descartó que ella tenga una relación con el exchico reality: “Mi relación es de amistad, es una relación muy bonita de amistad” .

La hermana mayor de Stephanie Cayo quedó sorprendida por las especulaciones de una posible relación entre ella y Castañeda: “¿De dónde han sacado que hay química?” .

Sobre dedicarle la canción “Solamente Tú” a André Castañeda en redes sociales, la intérprete nacional explicó que todo se trató de una broma.

“Yo no he puesto eso en ningún momento, solo puse esa canción (por ‘Solamente Tú') como una broma porque él me dijo que le dedique la canción y se lo puse de broma, y nada más. No hay que crear historias donde no las hay ”, concluyó.

