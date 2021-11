Fiorella Cayo: “No soy celosa con mi hijo, soy cero posesiva, no soy una mamá de ese tipo”

Este domingo a las 7 de la noche Fiorella Cayo llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Ella hace dupla con su hijo Facundo Oliva, y juntos se enfrentan a Mario Irivarren y a su mamá Marcela.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

La pasamos muy bien, me encantó compartir un momento en la cocina con mi hijo Facundo. Aunque sí reconozco que el tiempo nos jugó una mala pasada mientras yo bailaba, cantaba y ayudaba a mi hijo, ¡fue toda una locura!

¿Tú sabes cocinar?

No, solo cocino lo básico, cuando se necesita cocinar o cuando mis hijos lo necesitan. No me considero una experta en la cocina, no tengo un gran talento para cocinar. Y mi hijo tampoco posee ese talento, no cocina nada. Igual, nos esforzamos mucho y salió bueno nuestro plato.

¿Qué tal Mario Irivarren en la cocina?

Mario me sorprendió en la cocina, ¡sabía cocinar! Lo conozco hace muchos años, cuando mi hermano Macs fue su compañero en un reality. Su mamá también es muy linda, pero nosotros le dimos batalla en la cocina.

Cambiando de tema, ¿eres una mamá celosa con Facundo?

No soy celosa con mi hijo Facundo, soy cero posesiva, no soy una mamá de ese tipo, me considero una mamá muy desprendida con mis hijos. Me encanta ser mamá, es uno de los roles que más disfruto, y que ellos sean felices. A Facundo le está yendo muy bien en De vuelta al barrio y estoy super contenta por él. Ahora, también, está trabajando en un material como cantante, ha estado componiendo sus temas.

¿Cómo te va en el amor?

Me va muy bien en el amor, no me puedo quejar. Me volví a casar con mi esposo Miguel Labarthe, estoy muy orgullosa de estar casada con él, casi nunca peleamos, es un hombre muy bueno, inteligente y, sobre todo, trabajador.

¿Cuál es el secreto para una relación estable?

Creo que es la honestidad, sólo con honestidad puedes tener una relación duradera, si en algún momento se termina es porque hubo falta de honestidad. También tiene que haber una buena comunicación como pareja, para mantener la llama del amor se tiene que ser amigos, pero, también, ser amantes, y eso nunca perderlo.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy con Dance studio, tengo la escuela de talento hace 22 años, tenemos talleres para niños, jóvenes y adultos. Tenemos un nuevo programa que hemos abierto, que tiene los talleres de canto, baile y actuación, entre otras cosas. Y ahora estamos en los cierres de teatro de verano.