La actriz Fiorella Cayo, quien anunció la separación de su esposo Miguel Labarthe, contó que la decepción fue tan grande que le puso fin a su matrimonio.

“Me casé por segunda vez y fui feliz. Cuando decido terminar he seguido feliz, también he tenido tristezas, creo que la decepción fue tan grande que me permitió quererme mucho más. Miguel, mi segundo esposo, va a ser muy feliz con una nueva mujer si no comete los errores que cometió conmigo. Tuve que tomar la decisión de soltar”, dijo en ‘América hoy’.

FIORELLA CAYO SE VOLVERÍA A CASAR

En el programa de Ethel Pozo, Fiorella Cayo dijo que sí le afectó su separación en su momento, pero que ya se encuentra en una nueva etapa de su vida: “He llorado, una llorada bien llorada, y una ruptura hay que llorarla y digerirla, hay que hacernos responsables”, acotó.

Pese a su segundo divorcio, la intérprete nacional dijo que ella sigue creyendo en el amor y volvería a casarse: “Yo sí volvería a casarme... no estoy cerrada al matrimonio”.

