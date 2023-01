¿Fiorella Cayo y André Castañeda más que amigos? Los conocidos personajes de Cholywood se dejaron ver juntos en imágenes, de las que muchos pueden deducir, que tendrían algo más que una amistad.

Amor y Fuego compartió imágenes extraídas de las redes de Fiorella y André. En ellas se les puede ver muy sonrientes en un viaje en el norte del país

En uno de sus publicaciones, André Castañeda el escribió “Feliz cumple años churra”, mientras que ella le responde “Muy churro tú pues”.

Pero no solo ello, en otra de sus publicaciones se les puede ver abrazados y quizás hasta acariciándose; según la reportera de Amor y Fuego.

Fiorella Cayo no suelta a André Castañeda

En otros de los videos, se puede a Fiorella Cayo abraza fuertemente de Castañeda, mientras este realiza una práctica de Sky Flyoard, un nuevo deporte extremo en el que uno puede estar en el aire con unos propulsores.

“André Castañeda solamente tú me haces volar, caer al mar y volver a girar......No dejaría que nadie más me cargue con una mano y con la otra tenga el propulsor y la cámara mientras mantiene el equilibrio para no dejarme caer”, dice en parte de un mensaje de sus redes sociales Fiorella Cayo.

