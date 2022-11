Fiorella Méndez advirtió a Pedro Loli que emprendería un juicio de alimentos a favor de su hijo, hasta que lo demandó el 7 de noviembre y las autoridades ya lo admitieron. ¿A qué acuerdos llegaron?

De acuerdo con los documentos presentados en ‘Amor y fuego’, la exintegrante de la Banda del Chino le pidió un pago anticipado de alimentos y un impedimento de salida. “Solicito a su despacho asignación anticipada de alimentos, por la suma de 6 mil soles mensuales en forma adelantada”, escribe.

“Solicito al Juzgado se sirva a prohibir al demandado ausentarse del país en tanto no garantice el cumplimiento de la asignación anticipada”, agregó.

Finalmente, la orden del dinero fue aceptada por el juez y el cumbiambero tendrá que “conceder asignación de pensión anticipada de alimentos por la suma provisional de 2 mil soles” , se lee en el texto y en 5 días tendrá que presentar las boletas de pago. Mientras tanto, el impedimento quedó improcedente.

Fiorella Méndez explota en llanto y arremete contra Pedro Loli

Fiorella Méndez fue entrevistada por ‘Amor y fuego’, donde lloró cuando le preguntaron sobre su lucha legal. “ Él sabe perfectamente por qué lo hice. No me siento bien y todo lo que hago lo voy a hacer por mi hijo. La gente que me conoce realmente sabe lo ‘chambeadora’ que he sido desde antes de tener a mi bebé. Lo único que yo voy a hacer es velar por la seguridad de mi hijo”, señaló.