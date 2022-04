Fiorella Méndez está hecha un mar de lágrimas tras la difusión de unas imágenes con las que se especula habría mantenido algún tipo de relación más que amical con Óscar del Portal. El ampay donde se le ve que se queda a dormir en la casa del periodista ha sido una bomba en su vida personal y profesional.

Christian Domínguez fue el encargado de revelar la versión de Fiorella Méndez, de quien dijo está muy afectada y no deja de llorar por lo que se viene comentando sobre ella.

“ Lloraba y lloraba todo el tiempo (...) Me dijo: ‘Yo me quedé dormida, yo trabajo para Aldo y Óscar’. No es la primera vez que se han quedado a dormir o hasta altas horas porque es un negocio bastante prospero”, dijo Christian Domínguez contando detalles de su conversación con Fiorella Méndez.

NO VIO BESOS DE ALDO MIYASHIRO

En otro momento, Christian Domínguez contó que Fiorella Méndez no se percató de lo que sucedió entre Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, quienes fueron ampayados besándose en la casa del periodista.

“‘Yo me quedé dormida y ni siquiera vi la imagen de lo que pasó con Aldo. No lo vio ella ni lo vio Oscar, me lo dijo así. Me comentó que ella trabaja con Aldo y le pidió permiso para trabajar con Oscar para la Superliga. No era la primera vez que se juntan a altas hora de la noche en reuniones”, puntualizó el cumbiambero.

ESPOSA DE OSCAR SABÍA QUE ESTABAN AHÍ, DICE FIORELLA

En otro momento, la conductora Brunella Horna se animó a preguntar si la esposa de Óscar del Portal sabía si sobre esta reunión debido a que exieten rumores en el canal al respecto. A lo que Fiorella Méndez decidió responder a través de un mensaje de texto enviado a Domínguez.

“Me acaba de escribir Fiorella Méndez porque está viendo el programa... Ella dice: ‘Sí, la esposa de Óscar sabía, la chica que trabaja en la casa de Óscar también estaba’”, contó Christian Domínguez para sorpresa de Janet Barboza y Brunella Horna.