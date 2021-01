Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Acapara todas las noches, a través de la televisión, miradas, suspiros y se somete al juicio del espectador. Es bueno conocerla por lo que hace y piensa. Un ser humano descubre su alma contando su vida cotidiana, los hechos simples. Fiorella Pennano es una de las protagonistas de la telenovela ‘Princesas’. Es una versión moderna y sofisticada de ‘Blanca Nieves’ y a diferencia de la chica del cuento, no salió de un palacio, cultivó su historia visitando barrios. Una miraflorina que traspasó sus fronteras.

¿Hincha de...?

Trato de no perderme los partidos de la selección.

Quien responde así es porque no le gusta el fútbol.

Tienes razón, pero si tengo que elegir te digo uno.

¿Cuál?

Sport Boys.

¿Y eso?

Por mi papá, que vivió muchos años en La Punta.

¿Y has ido?

Casi siempre me llevaba.

¿Qué recuerdos?

Haberme bañado en la playa Cantolao.

Si asumiste la cultura chalaca, debes ser salsera.

Pero de la dura.

¿Tus favoritos?

Héctor Lavoe, Latin Brothers, El Gran Combo, Niche.

¿Y la bailas bien?

Honestamente, si lo hago con alguien que me sepa guiar, le sigo muy bien sus pasos.

¿Lugares donde has movido la cintura?

Las descargas de Breña y en el Callao.

Eso da calle.

De chica he caminado por el Centro de Lima.

Cuando te alteran, ¿qué lisuras sueltas?

Carajo o p... madre.

A propósito, antes de abandonar la música, escuché que te gusta el reguetón.

Soy fan, pero no me preguntes por grupos o cantantes, que no sé.

¿'Perreas’?

Nunca, pero pensándolo, por qué no.

¿El galán debe rumbear bien?

No necesariamente, pero sí es un plus.

Pero puede ser un buen ‘partido’, solo que no tiene ritmo.

No creo que haya alguien que no sepa.

¿Entonces?

No tiene actitud.

Es una versión moderna y sofisticada de ‘Blanca Nieves’ y a diferencia de la chica del cuento, no salió de un palacio, cultivó su historia visitando barrios. (Foto: Difusión)

Se te nota libre, ¿estarías con el ex de una amiga?

No.

¿Y si tu ‘causita’ se fija en tu ex?

Diría: ‘Primero fui yo’.

¿Qué hacemos con los infieles?

Le sacamos la vuelta, ja, ja.

¿Por qué lo someterías a ese castigo?

Uno aprende cuando le pasa lo mismo.

Esa es una sentencia.

El universo se encarga de darte tu merecido.

Si tu ‘pinky’ tiene un enamorado ‘tramposo’ y lo ves con otra, ¿qué haces?

Le tomo foto y se la mando al ‘wasap’ de él y le escribo: ‘Tienes dos semanas para contarle, sino le muestro la prueba’.

¡Qué fuerte!

Es que se habla con documentos, ya me pasó.

¿Algo parecido?

Sí, pero no tenía nada para demostrar que la estaban engañando, solo mi palabra y quedé mal.

¿El ‘jugador’ nunca cambia?

Ese que engaña, después le va a ir mal.

¿Cómo es esa ‘teoría’?

Se va a enamorar y lo van a tracionar.

¿En tu grupo no podría estar alguien que rompió una relación?

Conversaría con ella y le preguntaría por qué lo hizo.

¿Se puede ser pata del ex?

Depende cómo acabó.

¿Ejemplo?

Si la relación fue muy apasionada, no.

¿Uno más?

Si fue ligera, tranquila y ambos se dieron cuenta de que no funcionaba y se desean lo mejor, pues se puede transformar en amistad.

¿Aceptas que tu pareja tenga una gran confidente?

Si le prohíbes, querrá verla con mayor razón.

Hoy trabajas en una novela exitosa, ¿qué es la fama?

Es como una ola.

¿Cómo se entiende eso?

Cuando estás en señal abierta, la gente te reconoce; pero cuando sales del programa, todo vuelve a la normalidad.

Tienes formación de teatro. ¿Alguna vez suspendiste una presentación por falta de público?

Una vez solo había cuatro personas, pero realizamos la obra.

Eres la nueva versión de ‘Blanca Nieves’. ¿Estuviste con un ‘enano’?

Sí, ja, ja, era más bajito que yo.

¿Te pedía que no uses tacos?

No me agrada vestir así, es muy incómodo.

¿Un comentario del machismo?

No debe existir.

Gracias por estas revelaciones.

A ustedes y decirle a la gente que siempre se pregunten: ¿Para qué estamos en este mundo? y ¿cuál es nuestra razón en esta vida?

A su manera y con su propio estilo, sacó su interior con honestidad. Lo dijo el escritor británico Charles Dickens: “No está en mi naturaleza ocultar nada. No puedo cerrar mis labios cuando he abierto mi corazón”. Y ella parece que sigue ese pensamiento.