A varias semanas del escándalo mediático que se desató por un doble ampay de Magaly Medina a Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, donde también salieron salpichados Óscar del Portal y Fiorella Méndez, la exreportera de la ‘Banda del chino’ rompió su silencio.

Las cámaras de Amor y Fuego abordaron a Fiorella Retiz fuera de su casa, poco antes del Día de la Madre. Pese a que no quiso contestar en ese momento, notaron que se encontraba demacrada, ojerosa y cabizbaja.

La reportera del programa de Rodrigo González no se dio por vencida y llamó por teléfono a la reportera, quien le aseguró que en este momento no iba dar ningún tipo de declaración porque estaba en una ‘especie de tratamiento’.

“Cuando termine todo esto, lo que estoy pasando, quizá sí me pueda sentar a contar cosas... siempre es la mujer la que sale más afectada”, acotó Fiorella Retiz en comunicación con Amor y Fuego. “Seguro cuando quiera hacerlo (declarar) me comunicaré con ustedes o con quienes me quieran escuchar”, indicó.

Por otro lado, la reportera aseguró que ya pidió disculpas públicas en sus redes sociales, cuando la reportera le preguntó si quería disculparse con la familia de Aldo Miyashiro, en específico con su aún esposa Erika Villalobos.

FIORELLA RETIZ BORRÓ FOTOS DE ONCE MACHOS

Luego de la polémica con Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz decidió borrar casi todas sus fotos y videos donde salía como reportera de Once Machos. También eliminó que trabaja allí.

