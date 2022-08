Salió la primera entrevista que brindó Fiorella Retiz al programa ‘Enchelados’ de YouTube. La reportera, que fue ampayada besando a Aldo Miyashiro, recordó el polémico episodio y cuestionó duramente que le hayan quitado el trabajo por un tema personal, mientras que al ‘Chino’ lo perdonaran a las semanas.

“ Se ve el doble discurso (en los medios) que dicen apoyo a las mujeres y a la primera cosa pequeña chau a la mujer , mucho gusto, pasen los hombres, esa es la ventaja”, dijo levantando su voz de protesta.

Según dijo la exreportera de ‘La Banda del Chino’, el Perú todavía es un país machista luego que la opinión pública la lapidara por vincularse con un hombre casado, como es el caso de Aldo Miyashiro, quien aún mantiene años de matrimonio con la actriz Érika Villalobos.

“Es así, lastimosamente vivimos en un país machista donde a la mujer no se le puede perdonar nada, a los hombres sí . Se debería ser un poco más consecuente con lo que se dice y con lo que se predica... Es alejado de temas laborales, tú puedes entregar todo en la chamba, puedes haber pasado un mal momento y no puedes mezclar las cosas o si quieres mezclar, lo mezclas también con los hombres. No he experimentado ese trato igualitario, por tener ovarios tengo que trabajar 5 veces más para que me den más lugar” precisó.

TROME |Fiorella Retiz se pronuncia contra Miyashiro

LA NUEVA VIDA DE FIORELLA RETIZ

Fiorella Retiz, la exreportera de ‘La banda del chino’, ha optado por recursearse aprovechando la fama que se ganó por las imágenes difundidas besándose con el conductor de televisión. La también modelo ahora hace publicidad a lugares como bares.

“Lo que tendrías que cubrir, obviamente son mis pasajes para poder viajar, es que en realidad yo voy porque me invitan, la estadía, la comida , obviamente si voy a la discoteca me das mi botella, para que pueda tomar tranquila. No es que esté cobrando algo más, sino como me voy de viaje me llevan por todos lados, es mi manera un poco de divertirme y salir de Lima”, explicó la chica del ampay al programa de Magaly Medina.