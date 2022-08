Fiorella Retiz, la exreportera de ‘La banda del chino’ que fue ampayada trampeando con Aldo Miyashiro hace varias semanas, ha optado por recursearse aprovechando la fama que se ganó por las imágenes difundidas besándose con el conductor de televisión.

Luego de que mostrara en sus redes sociales que trabajó en una discoteca del norte del país el pasado fin de semana, un reportero de Magaly Medina se hizo pasar por empresario para descubrir cuánto cobra la joven por promocionar los locales nocturnos a los que asiste a laborar.

Según comentó, no hace presentaciones, solo recomienda el local al que acude por medio de sus historias de Instagram. Asimismo, indicó cuánto es lo que cobra por hacer este tipo de promociones en redes sociales.

“Lo que tendrías que cubrir obviamente son mis pasajes para poder viajar, es que en realidad yo voy porque me invitan, la estadía, la comida, obviamente si voy a la discoteca me das mi botella, para que pueda tomar tranquila. No es que esté cobrando algo más, sino como me voy de viaje me llevan por todos lados, es mi manera un poco de divertirme y salir de Lima” , explicó la chica del ampay.

En ese sentido, le pidió al supuesto empresario pasajes para ella y una persona más, movilidad, comida y una botella de whisky, ‘de negro para arriba’. “Me mandas el pasaje, la reserva del hotel y yo ya voy y tú te encargas de movilizarme, darme las comidas o en todo casi si es más difícil para ti llevarme es como que oye sabes qué Fiorella estos son los viáticos para que puedas ir a comer, me haces mi tour también” , acotó Fiorella Retiz sin saber que estaba conversando con un urraco.

Fiorella Retiz decidió recomendar locales nocturnos a cambio de que le ‘pongan la juerga’.

