Fiorella Retiz brindó hace unos días una entrevista a un canal de YouTube en donde habló acerca de los tipos de hombre que le gustan para iniciar una relación. Además, confesó que actores y un futbolista de talla internacional le habló a través de su cuenta de Instagram.

LEE TAMBIÉN: Melissa Paredes responde sobre el embarazo de Ale Venturo

La conductora del programa le preguntó a Retiz si algún artista con una cuenta oficial y verificada (check azul) le ha escrito alguna vez: “¿En algún momento ha habido mensajes como queriendo ‘gilear’ o entrar de cuentas verificadas, los checks azules?”. Fiorella no dudó en responder: “Hay varios, ¿qué quieres nacionales o internacionales?”

La periodista indicó que un actor español de una conocida serie de Netflix le respondió un mensaje a través de Instagram: “Le puse, ‘Oye me parece que tu personaje de pu... madre, qué chévere me ha encantado la serie. Luego me respondió y me dijo: ‘¿Estás en España?’”

Además, dejó en claro que el actor le mandó un mensaje con fotografía, para que no le pueda tomar una captura de pantalla: “Me mandó una foto como mensaje, para que no le tomes screenshot, pero igual la tomé” .

Por último, le preguntaron si hubo algún futbolista internacional que le haya escrito: “Sí, estuvo en un mundial, junto en el mundial de Waka Waka” , sostuvo la exreportera de la ‘Banda del chino’.

Fiorella Retiz habló acerca de las personas que le hablan por redes sociales

Fiorella Retiz: “Toda mi vida he estado con personas mayores de veinte años”

Después de ser conocida a nivel nacional por el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro, la Retiz decidió hablar acerca de sus gustos y qué tipo de hombres le gustan:

“He buscado personas mayores porque me entienden. Toda mi vida he estado con personas mayores, no te hablo de mayores de cinco años, sino de 20 años”, expresó la modelo.

Al ser consultada por si le gustan parejas mayores o menores, la excompañera de Aldo Miyashiro, expresó lo siguiente: “Depende en los que queremos colágeno y también queremos un sugar”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: