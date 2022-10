Pese a que hace algunos días ‘coqueteó' con la posibilidad de incursionar en OnlyFans, finalmente la periodista Fiorella Retiz descartó tal posibilidad y afirmó ser ‘bien rochosa, aunque no lo paresca’.

Fiorella Retiz utilizó sus historias de Instagram para dejar en claro que no tiene intención alguna de forma parte de esta red de contenido para adultos.

“No voy a tener Only”, escribió la periodista, en una publicación en la que también compartió una imagen de una publicación en la que dejaba abierta tal posibilidad.

“Es decir, me tomo fotos en la playa, artísticas o por trabajo modelando algo, etc. Pero a que salga así como Dios me trajo al mundo y que se vea todo. Nooo imposible”, escribió Fiorella Retiz.

FIORELLA RETIZ RESPETA A QUIENES ESTÁN EN ONLYFANS

Pese a que ella aseguró que no tiene intención en participar en OnlyFans, la periodista afirmó que siente respeto por las personas que sí se han animado en incursionar en esta red.

“Respeto mucho a las chicas que lo hacen, pero yo soy bien rochosa, aunque no parezca”, finalizó Fiorella Retiz.

