Tras la tormenta de críticas que generó su ampay con el conductor Aldo Miyashiro, la reportera Fiorella Retiz reapareció en Instagram, red social de la que se había alejado desde hace unas semanas.

Fiorella Retiz decidió eliminar todas sus fotografías de Instagram para iniciar su nueva vida, en la que intenta dejar en el pasado todo el escándalo que desencadenó su ampay con Aldo Miyashiro.

En la imagen que publicó reciente mente, Fiorella Retiz reaparece en bikini, disfrutando de una día soleado, pero ocultando su rostro. Del mismo modo, la modelo decidió también desactivar los comentarios.

“Aprovechando el paisaje tan lindo, una foto”, fue la breve descripción que compartió Fiorella Retiz en su fotografía en ropa de baño.

NO QUISO RESPONDER

Fiorella Retiz fue captada por las cámaras de Magaly TV, La Firme; pero se negó a responder las interrogantes del reportero sobre el ampay; según lo reveló la conductora del espacio Magaly Medina.

Según ‘la Urraca’, Fiorella Retiz había salido a comprar y no respondió pregunta alguna del ampay. “Ella se hace la que no escucha nada, no va responder nada, no quiere responder nada”, manifestó Magaly.

La periodistas opinó que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez vivían una vida paralela en las pocas horas que pasaban trabajando con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. “Ellas eran como las amantes de esos momentos de trabajo”, manifestó.