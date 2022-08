Fiorella Retiz protestó por el machismo en nuestro país en clara alusión a que después del ampay con Aldo Miyashiro se quedó sin trabajo; sin embargo para Magaly Medina, la reportera debe hacer sus reclamos hacia el propio ‘Chino’, por ser el jefe de la productora donde trabajaba la reportera.

“Lastimosamente vivimos en un país machista donde a la mujer no se le puede perdonar nada, a los hombres sí. Se debería ser un poco más consecuente con lo que se dice y con lo que se predica”, había dicho Retiz en el programa ‘Enchelados’ de YouTube.

Al respecto, Magaly Medina le recomendó a la reportera que apunte sus reclamos hacia Aldo Miyashiro, por ser el propietario de la productora en el que laboraba hasta antes del ampay.





TROME | Magaly Medina dice que Aldo Miyashiro sacó a Fiorella Retiz (Magaly TV)

“Ella no trabajaba, según yo entiendo para América Televisión. Ella trabajaba para la productora de Miyashiro... Machista o no machista el que la sacó fue su jefe... O sea con quien debe dirigir sus reclamos es a su ex ¿Amigo? ¿Jefe? ¿Amante? Exactamente no ha definido en esta entrevista cual era el tipo de relación que tenían”, manifestó ‘la Urraca’ Magaly Medina.

