SE CONFESÓ. Fiorella Retiz decidió aparecer en una íntima entrevista con el programa de YouTube ‘Enchelados’ tras el polémico ampay que vivió con Aldo Miyashiro. La reportera salió al frente a responder las críticas por involucrarse con un hombre casado como el actor, quien hasta ahora mantiene matrimonio con Érika Villalobos.

A través de su cuenta de Instagram, Retiz compartió las fotografías de su entrevista junto a un mensaje donde resalta lo difícil que es ser mujer. Esto luego que Miyashiro continuara con su trabajo, mientras que ella tuvo que ausentarse de la televisión ante la crítica .

“Toda mi vida estuve acostumbrada a entrevistar y estar del otro lado te pone nerviosa, pero si estás acompañada de personas que saben hacer su trabajo todo saldrá bien. Gracias por la paciencia y el buen humor. Felicidades por la nueva aventura y olvida la idea de ser mujer porque vas a tener que trabajar el doble ”, escribió.

Fiorella Retiz aparece en programa de YouTube en entrevista.

FIORELLA RETIZ HABLA POR PRIMERA VEZ DE MIYASHIRO

Sin embargo, el periodista Diego Vasquez compartió un extracto de las confesiones de la excompañera de Miyashiro y Óscar del Portal, Fiorella Retiz, ‘sacando chispas’ en el programa de Magaly Medina, quien la criticó duramente.

“Me gusta estar bien, dar todo lo que puedo trabajando, entonces no me gusta fallarle a la gente, con la que he tenido confianza. Aparte como me costó, me involucro mucho en el tema laboral ”, fueron las primeras declaraciones de la reportera.

TROME | Fiorella Retiz y sus primeras declaraciones tras ampay