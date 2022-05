Fiorella Retiz reapareció tras el escándalo con Aldo Miyashiro. La reportera brindó declaraciones para el programa de ‘Amor y Fuego’, el último 12 de mayo, y confirmó que se encuentra en tratamiento tras el ampay.

“Estoy en una especie de tratamiento (…) Cuando termine todo esto, lo que estoy pasando, quizá sí me pueda sentar a contar cosas... siempre es la mujer la que sale más afectada”, afirmó.

Además, se pudo verificar que Retiz decidió eliminar todas las fotografías que tenía en Instagram, varias de estas eran en bikinis, y también con el equipo de Once Machos, que lidera el ‘Chino’ Miyashiro.

Fiorella Retiz solo dejó tres publicaciones en Instagram

La comunicadora optó por dejar solo tres publicaciones en su cuenta de Instagram, una de ellas es, precisamente, el comunicado donde pide disculpas públicas tras ser ampayada besándose con Aldo Miyashiro.

Fiorella Retiz elimina fotos en bikini y demás tras iniciar tratamiento

“Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, se lee en la imagen.

