¿UN NUEVO COMIENZO? Fiorella Retiz continúa publicando frases de reflexión en sus redes sociales. La reportera sigue su ruta en el norte del Perú tras vivir un escandaloso ampay con Aldo Miyashiro, quien salió al frente para anunciar el fin de su matrimonio con su esposa Érika Villalobos.

Sin embargo, la reportera de ‘Once Machos’ parece también haberse visto afectada por la mediática infidelidad del ‘Chino’ Miyashiro y ahora comparte mensajes con sus más de 198 mil seguidores en Instagram.

A través de un video donde se muestra realizando paddle surf, un deporte acuático que consiste en desplazarse encima de una tabla y un remo. La periodista precisa en su mensaje adjunto que no habría sido sencillo mantener el equilibro, lo que aplicaría en un doble sentido para su vida.

“ Juré que no iba a poder, pero lo logré. Se necesita mucha fuerza en el abdomen para mantener el equilibrio si te paras , sin embargo, sentada es un poco más sencillo, pero tienen que preparar esos brazos”, se lee.

Fiorella Retiz comparte reflexivo mensaje tras acabar con matrimonio de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

FIORELLA RETIZ SE QUEDA MUDA POR AMPAY

Fiorella Retiz se quedó impactada al ver las cámaras de Magaly Medina encontrándole en la calle. Al escuchar la pregunta sobre el ampay con Aldo Miyashiro, la reportero no dijo nada.

Según ‘la Urraca’, Fiorella Retiz había salido a comprar y no respondió pregunta alguna del ampay. “ Ella se hace la que no escucha nada, no va a responder nada, no quiere responder nada ”, manifestó Magaly.