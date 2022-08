¿CÓMO? Fiorella Retiz no tuvo ningún reparo en revelar que su hijo menor vio las noticias cuando se encontraba en medio del escándalo por ser captada besándose con Aldo Miyashiro. La comunicadora contó entre risas que su hija la vio en TV.

“(Me imagino que tu nene no ve televisión peruana) Sí, sí ha visto (Wao eso no me lo esperaba) se da cuenta. “Mami estas ahí” jajaja Cuando pasó el El wasap de JB me confundió jajaja” , expresó.

El ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz se dio a conocer en abril de este año. Tras ello, se generó una ola de críticas debido a que el presentador de TV está casado con la actriz Erika Villalobos y eso era de publico conocimiento.

Fiorella Retiz lanza dardo a Aldo Miyashiro: “A la mujer no se le perdona y al hombre sí

La reportera afirmó que existe un doble discurso en TV y que ella lo ha experimentado en carne propia. Fiorella Retiz fue separada de Viva TV tras ampay.

“Se ve el doble discurso (en los medios) que dicen apoyo a las mujeres y a la primera cosa pequeña chau a la mujer, mucho gusto, pasen los hombres, esa es la ventaja”, dijo levantando su voz de protesta.

