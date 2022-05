Fiorella Retiz quiere empezar de cero tras el escándalo vivido por su ampay con Aldo Miyashiro, que provocó la separación del conductor con la actriz Érika Villalobos. La reportera de ‘Once Machos’ fue captada junto a su pequeño hijo en Colombia.

Prefirió dejar el país para enrumbarse a Colombia, según imágenes compartidas por el portal Instarándola. Las ‘ratujas’ de Samuel Suárez le hicieron llegar videos de Fiorella Retiz en el aeropuerto y ya en el país cafetalero.

“Yo me he preguntado qué fue de la vida de la Fiorella Retiz porque obviamente, con los escándalos que han pasado, la gente se olvidó bastante del caso Miyashiro , Fiorella, la Méndez, todo el mundo. ¿Qué pasó? Ella ha estado publicando en sus redes sociales imágenes en la playa”, dijo el periodista de espectáculos.

Sin embargo, la reportera dejó el norte del país y viajó al exterior. “Fiorella Retiz ahora en el aeropuerto rumbo a Colombia. Viaja con su hijo a Bogotá”, “ Estoy en Cartagena de Indias, en Colombia, y no sé si me falla mi vista o es la Fiorella Retiz y si no es su clon ”, escribieron algunas usuarias.

FIORELLA RETIZ REFLEXIONA TRAS AMPAY

Fiorella Retiz continúa publicando frases de reflexión en sus redes sociales. La reportera sigue su ruta en el norte del Perú tras vivir un escandaloso ampay con Aldo Miyashiro, quien salió al frente para anunciar el fin de su matrimonio con su esposa Érika Villalobos.

A través de un video donde se muestra realizando paddle surf, un deporte acuático que consiste en desplazarse encima de una tabla y un remo. La periodista precisa en su mensaje adjunto que no habría sido sencillo mantener el equilibro, lo que aplicaría en un doble sentido para su vida.

“ Juré que no iba a poder, pero lo logré. Se necesita mucha fuerza en el abdomen para mantener el equilibrio si te paras , sin embargo, sentada es un poco más sencillo, pero tienen que preparar esos brazos”, se lee.