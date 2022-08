Fiorella Retiz saltó a la fama tras ser ampayada besándose con Aldo Miyashiro, luego de difundirse las imágenes la reportera se mantuvo alejada de sus redes sociales; sin embargo, actualmente ya no se esconde e incluso se ha dejado ver abrazando a un hombre.

“La Retiz olvida al Chino y es puro amor con joven marino”, detalla en avance de Amor y Fuego.

Además, en las imágenes se puede ver que el reportero le cuestiona a la comunicadora sobre qué es lo que tiene que decir, esto debido a que publicó en Instagram que “ahora le tocaba hablar a ella”.

Fiorella Retiz supera a Aldo Miyashiro y se luce abrazando a joven marino: ¿Nuevo amor?

Fiorella Retiz cuestiona acciones tras ampay con Aldo Miyashiro: “A la mujer no se le perdona”

En una reciente entrevista, la reportera afirmó que existe un doble discurso en TV y que ella lo ha experimentado en carne propia. Fiorella Retiz fue separada de Viva TV tras ampay.

“Lastimosamente, vivimos en un país machista donde a la mujer no se le puede perdonar nada, a los hombres sí (…) Tú puedes entregar todo en la chamba, puedes haber pasado un mal momento (…) No he experimentado ese trato igualitario, por tener ovarios tengo que trabajar 5 veces más para que me den más lugar”, expresó.

