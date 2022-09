La modelo y periodista, Fiorella Retiz, reapareció en redes sociales al ser la invitada de un conocido podcast peruano. Tal como se pueden ver en las imágenes mostradas por el programa ‘Amor y fuego’, la rubia cuenta con un mejor semblante y con un mejor estado de ánimo.

Después de ser conocida a nivel nacional por el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro, la Retiz decidió hablar acerca de sus gustos y qué tipo de hombres le gustan:

“He buscado personas mayores porque me entienden. Toda mi vida he estado con personas mayores, no te hablo de mayores de cinco años, sino de 20 años”, expresó la modelo.

Al ser consultada por si le gustan parejas mayores o menores, la excompañera de Aldo Miyashiro, expresó lo siguiente: “Depende en los que queremos colágeno y también queremos un sugar”, sostuvo.

Fiorella Rétiz declaró que siempre busca hombres mayores para entablar una relación sentimental.

Fiorella Retiz es sorprendida con saludo de ‘Aldo Miyasaki’ durante programa

Fiorella Retiz volvió a la conducción, en agosto de 2022, con el programa ‘Ángeles’; el cual se emite por YouTube. Todo sucedió previo a terminar el programa, cuando la exreportera de ‘Once machos’ junto a sus dos compañeras leían los comentarios del público y de pronto el usuario identificado como ‘Aldo Miyasaki’ decidió enviar un saludo.

“Aldo Miyasaki manda cinco soles” , dijo una de las conductoras, generando que Fiorella y su otra compañera voltearan a verla.

De inmediato, los miembros detrás de cámaras le pidieron que no leyera el mensaje del usuario. Por su parte, Fiorella Retiz tomó el celular para ver qué era lo que el usuario había puesto y solo atinó a sonreír.

“Ah ya, no, después te explico” , comentó Retiz tras leer el mensaje de Aldo Miyasaki. “Ah, casi caigo. Toñito gracias. Casi, casi. Gracias Aldo por tus cinco solcitos” , añadió su compañera de conducción sin ahondar más en el tema.

