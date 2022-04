POR: Ange Borrero

La actriz y conductora Fiorella Rodríguez se quedó sin trabajo durante la pandemia. Sin embargo, ahora se siente muy entusiasmada de haber vuelto al cine y a la televisión en diferentes papeles, pero con la misma alegría. Ella se dio un tiempo para responder nuestras preguntas.

Fiorella, vuelves a la pantalla grande con ‘No me digas solterona 2′...

Sí, y el estreno me llena de entusiasmo por varias razones. Primero, porque ya podemos decirlo y ponerlo en nuestras redes sociales. Segundo, porque amo a mi personaje y, por último, porque Ani Alva, la directora, ha hecho un trabajo maravilloso.

¿Eres similar a ‘Meche’ (su personaje en la película)?

Uy, soy lo opuesto. Fiorella ya le estaría diciendo: ‘Oye, relájate un rato’ (risas). Yo fluyo por la vida, tranquila. ‘Meche’ se cree indispensable y eso es lo más chistoso de ella.

En esa línea, ¿cuál es el personaje que más te ha marcado?

Creo que tengo varios. Por ejemplo, en los noventa interpreté a un abogado gay. Fue una obra dirigida por Horacio Paredes que la recuerdo con mucho gusto. También ‘Abril’ de la película ‘Loco cielo de Abril’, que fue un personaje precioso que me enseñó a disfrutar las pequeñas cosas de la vida.

¿La recordaste mucho en la pandemia?

De todas maneras. Yo no sentí mucho el encierro al principio porque trabajaba siempre y luego la radio cerró.

¿Cómo fue quedarte sin trabajo?

Fue un golpe muy duro para mí porque era un empleo estable, pero estaba con la esperanza de que todo se reactive.

Y eso está pasando...

Sí, y aquí estamos, estrenando una nueva película, he regresado a las miniseries y a la conducción.

¿Qué consejo les darías a las personas?

Tu mejor momento es ahora. No tiene sentido angustiarte por un pasado que no va a volver y por un futuro que no sabes cómo va a venir. No hagas que tu vida la rija un tercero porque nadie va a vivir tu vida por ti.

Has pasado por muchos cambios, ¿cómo es tu vida ahora?

Yo siempre he vivido mi vida como me ha dado la gana y sin molestar a nadie. Esa ha sido siempre mi filosofía de vida.

