Fiorella Rodríguez contó cómo se inició su relación con el modelo español, Iván Micol con quien ya interactuaba por redes sociales, hasta que se conocieron en Madrid y luego de la ‘conexión’ que se dio, él decidió tomar un avión, venirse al Perú para que las cosas sigan fluyendo con la conductora de televisión.

Fiorella, ¿y cómo es él en qué lugar se enamoró de ti?

(Ríe) Fue así. En abril viajé a España a animar un evento, ya nos conocíamos por redes, y cuando llegué me preguntó dónde iba a estar. Le dije que en Madrid y viajó de Murcia a Madrid para conocerme. De verdad, la conexión fue increíble e inmediata.

¿Qué pasó luego?

Regresé y la conversación fluyó más. Llego un momento en que me dijo: Mira, esto no se va a sostener si no estamos juntos y compró su pasaje y se vino a Perú y acá estamos.

Es una linda historia...

Sí, de verdad me dejó sin palabras. Él ya anda viendo sus papeles acá para desarrollarse hasta que las leyes lo permitan y pueda tener libertad de ir y venir. Es un bello, mi muñeco de verdad, cariñoso y respetuoso como no tienes una idea.

¿Y por qué ese ‘Mi cielo 27′ que se han dedicado en redes sociales?

Ah es que él me dice ‘Mi cielo’ y 27 porque la fecha de la oficializada

¿Hay diferencia de edad o son contemporáneos?

Ja,ja, ja sí, pero ambos estamos viviendo un momento alucinante de verdad

¿Qué dice tu hija?

Acaba de llegar de viaje también. Aún no se conocen, pero sabe de la relación. Todo a su tiempo y ritmo con el respeto que siempre le he tenido a mi Mikela y sin forzar nada.

Tu ex amor debe estar feliz...

Siempre nos desearemos lo mejor.

Bonita tu historia de amor en medio de lo que se está viviendo en Chollywood con la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández.

¡Sí! me enteré... lo mejor para ambos, siempre.

CÓMPLICES

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de América Espectáculos publicó tres fotografías románticas en las que que se luce junto a su nueva pareja. Por si fuera poco, escribió un sentido mensaje en su post.

“Paz, complicidad y risas”, fue el breve, pero significativo mensaje que escribió Rodríguez. Por su parte, Iván Micol no se quedó atrás y compartió la misma publicación acompañada del texto: “Mi cielo 27″.

¿QUIÉN ES IVÁN MICOL?

Iván Micol, nuevo novio de Fiorella Rodríguez, es un conocido modelo español que mantiene contrato con la agencia Monroe Models. Según la web de la agencia, Micol mide 1,90 cm, tiene ojos marrones y pelo castaño. En la actualidad, el joven modelo utiliza sus redes sociales para compartir detalles de su vida y su trabajo profesional.

